Rugby: los seleccionados del norte vencieron este sábado a los del sur

Inglaterra venció a Australia, Irlanda a los All Blacks por primera vez como visitante, Francia a Japón y Gales a Sudáfrica en el segundo test de la ventana de julio.

El encuentro se desarrolló en el Suncorp Stadium, ubicado en la ciudad de Brisbane, desquite del jugado la semana pasada en Perth y ganado por los oceánicos por 30 a 28. El sábado próximo se jugará el tercer test en el Sydney Cricket Ground de Sydney.

La gran figura de los ingleses fue el medio apertura Owen Farrel quien señaló 20 puntos con seis penales y una conversión, mientras que marcó un try para los británicos Billi Vunipola, nacido en Australia y en Brisbane, sede del cotejo de hoy.

Para Australia sumaron tries Taniela Tupou y Samu Kerevi, con dos conversiones y un penal de Noah Lolesio.

El partido tuvo la particularidad de la falta de efectividad de los pateadores ya que Australia marró 10 penales, con ocho ejecutantes diferentes, e Inglaterra nueve, incluso Farrell marró uno.

Inglaterra debutará en el Grupo D de Francia 2023, que es completado por Japón, Samoa y Estados Unidos o Chile, el 9 de setiembre del año próximo en Marsella ante Argentina; mientras que Australia se suma al Grupo C junto a Gales, Fiji, Georgia y un equipo por clasificar, debutando ante el mismo día en París ante Georgia.

July Internationals | Australia v England - Second Test Highlights

Irlanda logró histórico triunfo como visitante ante Nueva Zelanda por 23-12

El trébol venció por primera vez en la historia como visitante a Nueva Zelanda por 23 a 12 (PT 10 a 7) en un test match jugado en el Forsyth Barr Stadium, de la ciudad de Dunedin.

La semana pasada los All Blacks habían vencido a Irlanda por 42 a 19 en Auckland y el sábado próximo jugarán el tercer test match de la gira de los británicos en el Sky Stadium de Wellington.

Los irlandeses aprovecharon la expulsión del All Black Angus Tavao (el séptimo neozelandés expulsado en el seleccionado en la historia) por el árbitro Sudafricano tras un golpe con la cabeza ante Garry Ringrose.

Los irlandeses sumaron con tries de Andrew Porter (dos) y una conversión y tres penales del medio apertura Johnny Sexton, mientras que los tricampeones mundiales lo hicieron a través de tries de Beauden Barret y Will Jordan y una conversión de Jordie Barrett.

Con las victorias logradas en Chicago (40-29 en 2016) y en Dublín (29 a 20 en 2021), Irlanda se ha transformado en un duro escollo para los All Blacks en los últimos tiempos.

No obstante, en el historial jugaron 35 veces con 30 victorias de los oceánicos, cuatro de los británicos y un empate.

Nueva Zelanda integrará en el Mundial de Francia 2023 el Grupo A junto a el local, Italia, Uruguay y un equipo africano, mientras que Irlanda lo hará en el B con Sudáfrica (vigente campeón mundial) Escocia, Rumania y un equipo de Asia-Oceanía.

HIGHLIGHTS | All Blacks v Ireland 2022 (Dunedin)

Japón, rival de Argentina en el Mundial 2023, perdió ante Francia por 20 a 15

El seleccionado nipón perdió ante su similar francés por 20 a 15 (PT 7 a 15), en el segundo test jugado entre ambos equipos en tierra nipona.

El cotejo se jugó en el Tokio Stadium en la capital japonesa (ante 57.000 personas) y fue el segundo entre los equipos ya que el pasado sábado los europeos había vencido por 42 a 23, en el Toyota Stadium, en la ciudad de Toyota.

Los puntos de Francia se concretaron mediante tries de Matthis Lebel y Baptiste Couilloud, un penal y una conversión de Maxime Lucu y un penal y una conversión de Matthieu Jalibert.

Para los locales Ryhoei Yamanaka marcó dos tries y Lee Seung Sin sumó una conversión y un penal.

A cinco minutos del final la revisión del TMO (el VAR del rugby) anuló un try para Japón que había convertido Tevita Tatafu (tercera línea nacido en Tonga) y que pudo significar el empate nipón y que se ser convertido lo hubiese puesto al frente al local.

Japón integra el Grupo D en el Mundial 2023 junto a Inglaterra, Argentina, Samoa y el vencedor de la eliminatoria entre Chile y Estados Unidos, que hoy jugarán el cotejo de ida en Santiago.

Argentina y Japón se enfrentarán el domingo 8 de octubre de 2023 en la ciudad de Nantes en la cuarta y última jornada del grupo.

Por su parte, Francia integrará el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Italia, Uruguay y un equipo africano.

Le résumé de Japon / France - Test Match Tournée d'Eté 2022 #2 #xvdefrance #JAPFRA #NeFaisonsXV

Gales obtuvo un triunfo histórico en Sudáfrica

Gales consiguió una victoria histórica, en Bloemfontein, al imponerse por 13-12 a los campeones mundiales sudafricanos, gracias a un try de Josh Adams en el minuto 78, transformado por Gareth Anscombe.

Es la primera victoria del XV galés en territorio sudafricano. El try del wing Adams fue el único del partido.

Los Diablos Rojos, que habían perdido por poco el pasado fin de semana en Pretoria (29-26), se cobraron así la revancha después de haber ido perdiendo este sábado durante casi todo el partido.

Los Springboks reciben una última vez a Gales en esta gira de test-matches el sábado de la próxima semana en Ciudad del Cabo.

Además de esta derrota, Sudáfrica supo este sábado que abandonará el número uno del ranking mundial del rugby en la clasificación que se publicará el lunes, cediendo ese honor a Francia, según las proyecciones de World Rugby, la federación internacional del deporte del balón ovalado.

Francia, que este sábado venció 20-15 en Tokio, ocupará el número uno del mundo por primera vez desde que se instauró la clasificación en 2003.

El ascenso de Francia al número uno se produce por una carambola: su victoria en Japón, la derrota de Sudáfrica y el revés de Nueva Zelanda por menos de 15 puntos ante Irlanda (23-12).

Sudáfrica bajará al número tres de la clasificación, superada por Irlanda, que ganó este sábado por primera vez en su historia en Nueva Zelanda ante los All Blacks.

Nueva Zelanda bajará del segundo al cuarto puesto, su peor posición desde la instauración de la clasificación mundial.