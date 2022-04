Ruben, el nuevo rey de las redes rosarinas le abrió la puerta al retiro

“Este es un broche hermoso, ni en mis mejores sueños hubiese imaginado que iba a ser goleador histórico de Central y de esta ciudad. Es un broche muy lindo”, reconoció Marco en el mismo campo de juego y mientras los hinchas canallas festejan la postergada victoria que se consumó ante el rojo.

Ni bien comenzó el juego en la soleada tarde del Gigante, Marco Ruben marcó su gol número 104 con la camiseta de Central en 261 partidos, considerando los campeonatos oficiales de AFA y Conmebol. De esta forma se erigió en el futbolista que más veces llegó a la red en un club rosarino con una sola camiseta, tomando las competiciones nacionales e internacionales. Ahora su próximo objetivo es Leandro Armani, el dueño de la mayor cantidad de goles en el fútbol rosarino, pero con varias casacas.

Ruben llegó por primera vez a la red ante Racing (V) 2-0 en 2004. El arquero de Racing fue Mario Cuenca. Y este sábado en el Gigante ante Independiente el 9 canalla superó a Víctor Rogelio Ramos, de Newell’s, quien con la camiseta rojinegra anotó 103 goles.

MR2.jpeg El inicio de la leyenda. El primer grito de Ruben fue en 2004 ante Racing.

Pero vale destacar que Leandro Armani con 117 goles es el máximo goleador del fútbol rosarino a nivel global considerando torneos nacionales e internacionales. Ya que además de los 62 goles que hizo en Tiro Federal, marcó 51 en Central Córdoba y 4 en Newell’s.

Para que Ruben puede alcanzar al Beto Armani deberá hacer 13 goles para igualarlo y 14 para superarlo. Difícil, pero no imposible. Y más teniendo en cuenta que no es seguro que siga jugando en el próximo torneo.

Y si Central volvió a ganar Ruben no podía estar ausente en el marcador. Ya al minuto fue a buscar el gran desborde de Marcelo Benítez y a pura intuición clavó el primero que descomprimió un Gigante que necesitaba el desahogo en esta pésima campaña auriazul. Y fue justamente el artillero canalla el que le abrió la puerta a la goleada, trabajada, luchada, pero goleada al fin, en el primer triunfo de la era Leandro Somoza.

“Necesitábamos mucho una victoria así, no se nos venía dando, estábamos en una situación límite y la verdad que se nos dio un partido redondo, en el que pudimos convertir muy rápido y después con el mayor de los esfuerzos y de las ganas, por momentos jugando bien y en otros poniendo todo lo que había que poner, se nos dio el triunfo. Pasamos semanas difíciles y cada vez se hace peor porque las rachas negativas son difíciles de cortar y por eso queremos disfrutarlo. Y no olvidarnos de lo que pasamos para no volver a caer en eso. Pudimos respirar un poco y seguir para adelante”, concluyó el notable atacante, hoy el nuevo rey de las redes rosarinas.