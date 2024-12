Rosario vuelve a recibir una cita internacional de tenis en el Jockey Club

Las palabras del intendente de Rosario

"Esto nos pone de nuevo en el calendario internacional del tenis y nos permite también iniciar el año con un evento deportivo de altísimo nivel. Y vamos a tener además el privilegio de verlo jugar al Peque”, dijo Javkin.

“Estamos contentos primero porque la ciudad ratifica su calidad para recibir eventos deportivos. Y segundo porque iniciamos muy tempranito el año de eventos deportivos, que es lo que queríamos”, expresó. "Ojalá cuando termine este ciclo de tres torneos podamos ir por más", se ilusionó.

A su vez, Isaak dijo que "cuando surgió la posibilidad de tomar la organización de este nuevo Challenger, el único 125 de nuestro país, no dudamos en traerlo a Rosario. No cualquier ciudad pasa por el proceso de selección de la AAT, que evalúa temas de infraestructura, conectividad, entre otros".

Mientras que Larrosa, directora del Rosario Challenger, señaló que "desde hace tiempo estamos trabajando junto a las autoridades provinciales y municipales junto al Jockey Club para poder ofrecerle a todos los fanáticos del tenis, no solo de Rosario o de Santa Fe sino de todo el país, un evento que combinará tenis de primer nivel con una propuesta integral de entretenimiento", con patio gastronómico y comercial, una fiesta Bresh al finalizar la jornada del día lunes y diferentes actividades de entretenimiento.

El Peque, el gancho del tenis en el Jockey Club

“Había una incógnita a nivel tenis y a nivel latino cuando se sacó Córdoba del calendario, que era el 250 que había en febrero antes de Buenos Aires. No se sabía bien qué iban a hacer, por eso la iniciativa de Torneos, de venir y traer un torneo profesional a Rosario, que va a ser muy parecido al de Córdoba y la gente lo va a disfrutar mucho, es espectacular”, explicó el Peque Schwartzman.

“Si Torneos no quería seguir con eso y Rosario no apoyaba tener un torneo acá, la región en general, no sólo Argentina, se quedaba con un torneo menos de categoría ATP”, insistió para remarcar la importancia de lo que estará en juego en Rosario.

La presencia de Schwartzman será muy importante pero habrá que esperar la presencia de otros tenistas de gran nivel internacional que, se insiste, usarán el ATP125 de Rosario como preparación para el ATP de Buenos Aires.

Entradas y demás

Las entradas para el cuadro principal van desde los $4000 y podrán adquirirse a través de www.turboentrada.com.

Los socios del Jockey Club tendrán una preventa exclusiva de 72 horas a partir del lunes 16 de diciembre con un 20% de descuento sobre el precio de la entrada.

El público general podrá adquirir sus entradas a partir del jueves 19 de diciembre.