La Capital | suscriptores | Unidos

Unidos se cenó lo poselectoral: segunda etapa en marcha, armado en Diputados y una reforma más

Hubo reunión para evaluar los comicios y proyectar lo que viene. Defensa cerrada a la gestión, reelección y retoque electoral. ¿Cómo conforman Diputados?

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

6 de noviembre 2025 · 13:01hs
Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro encabezan la alianza Unidos

Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro encabezan la alianza Unidos

Unidos tuvo su encuentro partidario a diez días de las elecciones nacionales para llegar aflojados y no cargados. Una cena para purgar el mal trago de las urnas con la delicadeza necesaria para no atragantarse más aún. La conclusión fue clara y compartida: hacerle honor al nombre de la alianza en Santa Fe y en la nueva Cámara de Diputados, y enfocarse en la segunda parte de la gestión de Maximiliano Pullaro.

Una semana atrás, Pullaro había encabezado la primera reunión de su gabinete luego de los comicios en que Provincias Unidas (PU) salió tercero, lejos de La Libertad Avanza. Sus ministros, su gestión, otra cosa. Ahora, en la sede santafesina de la UCR, sería un encuentro con los socios de la alianza en la que todos los accionistas tienen derecho de voz.

Y así fue. En primer lugar habló el presidente de la UCR, Felipe Michlig, luego Gisela Scaglia del PRO, Joaquín Blanco en representación del Partido Socialista, y luego el gobernador. Si bien se llegó con cuestiones por charlar y corregir, ya se había masticado mayormente la crítica, y se propuso no generar una crisis por méritos propios por más que el aire no estaba del todo purificado. “Tampoco hay que autoflagelarse”, sintetizó alguien que estuvo en la cena.

Unidos y el replanteo

Lo que viene en el corto plazo es un trabajo “imprevisto” de reforzar el frente Unidos. “Se ratificó todo el respaldo a Maxi, hay un apoyo cerrado, estamos haciendo una buena gestión y no tenemos que perder de vista eso”. Largó la segunda etapa de la gobernación. En rigor, arengaron para continuar con el impulso de la gestión con el objetivo tácito de la reelección del gobernador, un camino que no está allanado.

>> Leer más: No hay nada mejor que casa

Unidos para Cambiar SF web.jpg
Unidos se reunió tras perder las elecciones nacionales con Provincias Unidas

Unidos se reunió tras perder las elecciones nacionales con Provincias Unidas

En ese sentido se habló de impulsar una reforma electoral que, además de establecer pisos y cuestiones reglamentarias, rápidamente puede pensarse en buscarse el ballotage para sacar una ventaja en un eventual escenario frente al peronismo que parece mantenerse en su techo luego de los 28 puntos de las elecciones.

Otro tema clave del que se comenzó a hablar es cómo se alinean en la Cámara de Diputados los legisladores no peronistas. Para colmo el tema estuvo cargado de incertidumbre luego de que horas antes la vicegobernadora y diputada electa, Scaglia, deslizara que analiza si asume o no su banca.

De hecho, la sugerente duda tiene que ver con la fuerza que logre Santa Fe en el Congreso y también con el peso que tenga Scaglia allí. Es decir, que no se diluya y pase de vicegobernadora a una diputada nacional más. En la noche santafesina se comentó la idea de armar un “bloque santafesino” con todo el arco no peronista ni mileísta, tal como hará Corrientes.

Sería un bloque de seis diputados: dos socialistas (Pablo Farías y Esteban Paulón), dos PRO/libertarios (Verónica Razzini y José Núñez), Scaglia del PRO y Provincias Unidas, y Alejandro Bongiovanni de Juntos por el Cambio. Heterogéneo como mínimo. La otra opción es hacer un bloque amplio de Provincias Unidas, pero con menos peso santafesino. Todo está en discusión.

En Unidos razonan y se convencen de que el tercer puesto de PU obedece a la nacionalización de los comicios y al temor ciudadano frente a una eventual agravamiento de la crisis, y no a un plebiscito de la gestión Pullaro. Por eso entienden que deben renovar los desafíos, y consolidar lo que entienden que está bien encaminado, pero que no está finalizado.

Noticias relacionadas
Javier Milei, Karina, Santiago Caputo y Manuel Adorni, protagonistas de la reconfiguración del poder libertario después del triunfo en las elecciones del domingo pasado. 

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

La Bolsa de Comercio va a elecciones.

Bolsa de Comercio de Rosario: intereses, mitos y cartas de una elección tensa

La mejora del riesgo país tras las elecciones puede darle al gobernador Maximiliano Pullaro el endeudamiento por 1.000 millones de dólares

La victoria de Milei le abre una ventana a Pullaro para ir a Wall Street

Los gobernadores de Provincias Unidas no lograron ser competitivos y ahora su posicionamiento tiene otro valor.

Milei arma acuerdos ¿de barro?

Ver comentarios

Las más leídas

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Lo último

Unidos se cenó la elección

Unidos se cenó la elección

Los vigiladores reclaman aumento en Celulosa

Los vigiladores reclaman aumento en Celulosa

Messi en el American Business Forum: Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía

Messi en el American Business Forum: "Ahora disfruto de esos pequeños momentos que antes no podía"

Tres exaltos jefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Se trata de Daniel Acosta, quien encabezaba la Unidad Regional II, Diego Santamaría, extitular del Comando Radioeléctrico, y Héctor Saucedo, extitular de la Brigada Motorizada

Tres exaltos jefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Ovación
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo
Ovación

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1 en San Pablo

El tesorero de la AFA cruzó a Caruso Lombardi y lo trató de extorsionador

El tesorero de la AFA cruzó a Caruso Lombardi y lo trató de "extorsionador"

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Policiales
Tres exaltos jefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exaltos jefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

La Ciudad
Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial
La Ciudad

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos
Economía

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
La Ciudad

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje
La Ciudad

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York
Información General

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York