Unidos se cenó lo poselectoral: segunda etapa en marcha, armado en Diputados y una reforma más

Hubo reunión para evaluar los comicios y proyectar lo que viene. Defensa cerrada a la gestión, reelección y retoque electoral. ¿Cómo conforman Diputados?

Unidos tuvo su encuentro partidario a diez días de las elecciones nacionales para llegar aflojados y no cargados. Una cena para purgar el mal trago de las urnas con la delicadeza necesaria para no atragantarse más aún. La conclusión fue clara y compartida: hacerle honor al nombre de la alianza en Santa Fe y en la nueva Cámara de Diputados, y enfocarse en la segunda parte de la gestión de Maximiliano Pullaro .

Una semana atrás, Pullaro había encabezado la primera reunión de su gabinete luego de los comicios en que Provincias Unidas (PU) salió tercero, lejos de La Libertad Avanza. Sus ministros, su gestión, otra cosa. Ahora, en la sede santafesina de la UCR, sería un encuentro con los socios de la alianza en la que todos los accionistas tienen derecho de voz.

Y así fue. En primer lugar habló el presidente de la UCR, Felipe Michlig , luego Gisela Scaglia del PRO, Joaquín Blanco en representación del Partido Socialista, y luego el gobernador. Si bien se llegó con cuestiones por charlar y corregir, ya se había masticado mayormente la crítica, y se propuso no generar una crisis por méritos propios por más que el aire no estaba del todo purificado. “Tampoco hay que autoflagelarse” , sintetizó alguien que estuvo en la cena.

Lo que viene en el corto plazo es un trabajo “imprevisto” de reforzar el frente Unidos. “Se ratificó todo el respaldo a Maxi, hay un apoyo cerrado, estamos haciendo una buena gestión y no tenemos que perder de vista eso”. Largó la segunda etapa de la gobernación. En rigor, arengaron para continuar con el impulso de la gestión con el objetivo tácito de la reelección del gobernador, un camino que no está allanado.

>> Leer más: No hay nada mejor que casa

Unidos para Cambiar SF web.jpg Unidos se reunió tras perder las elecciones nacionales con Provincias Unidas Foto: Archivo / La Capital.

En ese sentido se habló de impulsar una reforma electoral que, además de establecer pisos y cuestiones reglamentarias, rápidamente puede pensarse en buscarse el ballotage para sacar una ventaja en un eventual escenario frente al peronismo que parece mantenerse en su techo luego de los 28 puntos de las elecciones.

Otro tema clave del que se comenzó a hablar es cómo se alinean en la Cámara de Diputados los legisladores no peronistas. Para colmo el tema estuvo cargado de incertidumbre luego de que horas antes la vicegobernadora y diputada electa, Scaglia, deslizara que analiza si asume o no su banca.

De hecho, la sugerente duda tiene que ver con la fuerza que logre Santa Fe en el Congreso y también con el peso que tenga Scaglia allí. Es decir, que no se diluya y pase de vicegobernadora a una diputada nacional más. En la noche santafesina se comentó la idea de armar un “bloque santafesino” con todo el arco no peronista ni mileísta, tal como hará Corrientes.

Sería un bloque de seis diputados: dos socialistas (Pablo Farías y Esteban Paulón), dos PRO/libertarios (Verónica Razzini y José Núñez), Scaglia del PRO y Provincias Unidas, y Alejandro Bongiovanni de Juntos por el Cambio. Heterogéneo como mínimo. La otra opción es hacer un bloque amplio de Provincias Unidas, pero con menos peso santafesino. Todo está en discusión.

En Unidos razonan y se convencen de que el tercer puesto de PU obedece a la nacionalización de los comicios y al temor ciudadano frente a una eventual agravamiento de la crisis, y no a un plebiscito de la gestión Pullaro. Por eso entienden que deben renovar los desafíos, y consolidar lo que entienden que está bien encaminado, pero que no está finalizado.