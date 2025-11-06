Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial Se trata de la creación sonora que le puso voz a la obra de Ricardo Robins "El polizón y el capitán". El proyecto, aprobado por la Legislatura santafesina, fue del diputado Carlos del Frade. El Concejo de Rosario hizo una distinción similar, que será entregada la semana próxima 6 de noviembre 2025 · 12:10hs

"El polizón y el capitán". El audiolibro grabado por alumnos del Iset 18 fue declarado de interés provincial por un proyecto del diputado Carlos Del Frade

La Legislatura de Santa Fe declaró de interés provincial el audiolibro “El polizón y el capitán”, producido por estudiantes de tercer año de la carrera de Locución del Iset 18 (Instituto Superior de Enseñanza Técnica). La obra, basada en el libro del periodista Ricardo Robins, fue distinguida por su aporte cultural y educativo.

El reconocimiento fue entregado este miércoles por el diputado provincial Carlos del Frade -autor del proyecto- en un acto realizado en la sala de radio del instituto. La iniciativa forma parte del trabajo académico de la cátedra Locución III, a cargo del profesor Hugo Cravero, y consistió en una producción colectiva que adaptó los seis capítulos de la novela original en formato sonoro.

El proyecto permitió a los alumnos aplicar conocimientos técnicos y expresivos propios de la locución profesional, asumiendo distintos roles dentro del proceso de grabación, edición y montaje. El resultado final ya se encuentra disponible en las redes del instituto y en plataformas especializadas.

La novela del periodista Ricardo Robins ganó el Premio Gabo 2022 La novela de Robins, que obtuvo el Premio Gabo 2022 a la mejor obra de no ficción en español, entrelaza dos relatos: la investigación judicial sobre cuatro polizones arrojados al mar desde un barco que llegó al puerto de Rosario y la travesía migratoria de Bernard Joseph, un joven tanzano que arribó a la ciudad hace más de 20 años.

hugo cravero Hugo Cravero. El profesor de la cátedra de Locución III dirigió el audiolibro "El polizón y el capitán", grabado por los alumnos del Iset 18. Sebastián Suárez Meccia / La Capital Los estudiantes que prestaron sus voces y participaron del proyecto fueron Máximo Aguirre, Martina Leiva, Julián Pedrido, Luciano Badino, Paula Maffeis, Agustina Garimberti, Laureano Romero, Dante Scaglione, Ivo Andreoli, Julián Medina, Joel Santi, Mailén Busnengo, Matías Farbman, Francesca Lallitta, Brenda Paz, Laureano Albelo, Juan Segundo Jaime, Leandro Lucero, Victoria Rodríguez, Agustín Fernández, Martina Oliva, Macarena Gutiérrez Ayzemberg y Felipe Telesco. Por su parte el Concejo rosarino realizó una distinción de iguales características, declarando el trabajo de interés municipal. La condecoración será entregada la semana próxima.