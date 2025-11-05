La Capital | Política | Ansés

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

La Justicia rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la expresidenta, que argumentaba que Fernández de Kirchner "no posee otros ingresos"

5 de noviembre 2025 · 20:02hs
Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

La Justicia rechazó el pedido de medida cautelar presentado por Cristina Fernández de Kirchner para que se le restablezca de manera anticipada la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner, que había suspendido la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés).

De esta manera, Ansés le reclamará a la expresidenta la devolución de lo cobrado, una suma que rondaría los 1.000 millones de pesos.

Fernández de Kirchner había presentado una medida cautelar contra la nulidad de las resoluciones que dieron de baja su pensión por viudez y su jubilación como presidenta, por lo que solicitaba que se le restableciera la asignación mensual vitalicia como viuda de un expresidente, pero recibió el rechazo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis.

La jueza entendió que la cuestión requiere un análisis más profundo y que aceptar la medida cautelar implicaría "un anticipo de la solución jurisdiccional" del caso.

Los abogados de Fernández de Kirchner argumentaban que la suspensión de sus haberes afectaba su derecho a la seguridad social y su subsistencia, ya que la expresidenta "no posee otros ingresos" y que el pago de sus asignaciones mensuales vitalicias "es el único ingreso que le permite subsistir".

