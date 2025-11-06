El tesorero de la AFA cruzó a Caruso Lombardi y lo trató de "extorsionador"

Pablo Toviggino utilizó las redes sociales para publicar un audio del polémico técnico y periodista que critica con dureza a los dirigentes de la asociación, sobre todo a Chiqui Tapia

AFA. Caruso Lombardi no se guarda nada a la hora de criticar a Tapia y compañía. Ahora fue Toviggino el que salió a criticarlo en redes.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y siempre polémico Pablo Toviggino criticó al exentrenador Ricardo Caruso Lombardi , a quien calificó de “oportunista” y dijo incluso que busca “matar” al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Además, el presidente del consejo federal del fútbol argentino lo trató de “ extorsionador ” y compartió una serie de audios del locuaz DT, en los que cuestiona la gestión de Tapia y la presencia de algunos equipos “de mierda” en la primera división nacional.

Este posteo se suma a una larga lista de publicaciones en la red social X (ex-Twitter), en las que Toviggino convive con el conflicto hacia todos los críticos de la actual dirigencia de AFA.

El conflictivo tesorero volvió a redactar un tweet para defender la gestión de Claudio Tapia, esta vez peleándose con Ricardo Caruso Lombardi y, de paso, tirarle un palo a un periodista (Mariano Closs) que criticó el manejo de Chiqui con determinadas decisiones de los árbitros.

Toviggino, duro con Caruso

“Periodismo deportivo en Argentina”, comienza a narrar el posteo, una profesión en la que se desempeñan “ex DTs devenidos en periodistas-políticos y oportunistas”, frase con la que hace referencia a Caruso, habitual detractor del Chiqui en los mediodías dominicales del canal TN.

El tesorero afirma también que “su único argumento es el odio” y lo acusó de querer “matar al presidente de AFA porque nunca lo llamó”, sentenciando la publicación adjetivándolo como “extorsionador” y odiador “del fútbol argentino y lo popular”.

Además, el posteo fue acompañado por dos audios del DT, en los que afirma que “mata” a Tapia, en el sentido figurativo de la palabra, porque le “hizo cosas que no debía” sin explicar nunca el porqué, además de “los desastres que está haciendo” en la dirección del fútbol argentino.

Marcha en la AFA

Por otro lado, hinchas del fútbol argentino convocaron a una marcha este jueves, a las 19, en la sede de la AFA para protestar contra Chiqui Tapia. El motivo de la misma es para reclamar "un torneo de 20 equipos, arbitrajes limpios y dirigencias honestas".