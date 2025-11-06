La Capital | Ovación | AFA

El tesorero de la AFA cruzó a Caruso Lombardi y lo trató de "extorsionador"

Pablo Toviggino utilizó las redes sociales para publicar un audio del polémico técnico y periodista que critica con dureza a los dirigentes de la asociación, sobre todo a Chiqui Tapia

6 de noviembre 2025 · 10:59hs
AFA. Caruso Lombardi no se guarda nada a la hora de criticar a Tapia y compañía. Ahora fue Toviggino el que salió a criticarlo en redes.

AFA. Caruso Lombardi no se guarda nada a la hora de criticar a Tapia y compañía. Ahora fue Toviggino el que salió a criticarlo en redes.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y siempre polémico Pablo Toviggino criticó al exentrenador Ricardo Caruso Lombardi, a quien calificó de “oportunista” y dijo incluso que busca “matar” al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Además, el presidente del consejo federal del fútbol argentino lo trató de “extorsionador” y compartió una serie de audios del locuaz DT, en los que cuestiona la gestión de Tapia y la presencia de algunos equipos “de mierda” en la primera división nacional.

Este posteo se suma a una larga lista de publicaciones en la red social X (ex-Twitter), en las que Toviggino convive con el conflicto hacia todos los críticos de la actual dirigencia de AFA.

El conflictivo tesorero volvió a redactar un tweet para defender la gestión de Claudio Tapia, esta vez peleándose con Ricardo Caruso Lombardi y, de paso, tirarle un palo a un periodista (Mariano Closs) que criticó el manejo de Chiqui con determinadas decisiones de los árbitros.

>>Leer más: Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Toviggino, duro con Caruso

“Periodismo deportivo en Argentina”, comienza a narrar el posteo, una profesión en la que se desempeñan “ex DTs devenidos en periodistas-políticos y oportunistas”, frase con la que hace referencia a Caruso, habitual detractor del Chiqui en los mediodías dominicales del canal TN.

El tesorero afirma también que “su único argumento es el odio” y lo acusó de querer “matar al presidente de AFA porque nunca lo llamó”, sentenciando la publicación adjetivándolo como “extorsionador” y odiador “del fútbol argentino y lo popular”.

>>Leer más: Chiqui Tapia salió al cruce de las críticas de un famoso relator por la suspensión de un árbitro

Además, el posteo fue acompañado por dos audios del DT, en los que afirma que “mata” a Tapia, en el sentido figurativo de la palabra, porque le “hizo cosas que no debía” sin explicar nunca el porqué, además de “los desastres que está haciendo” en la dirección del fútbol argentino.

Marcha en la AFA

Por otro lado, hinchas del fútbol argentino convocaron a una marcha este jueves, a las 19, en la sede de la AFA para protestar contra Chiqui Tapia. El motivo de la misma es para reclamar "un torneo de 20 equipos, arbitrajes limpios y dirigencias honestas".

Mercado Libre será el patrocinador de la AFA y la Liga Profesional durante dos años.

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Arrancó en primera. El Gabino Sosa fue escenario del primer amistoso que disputó Leones FC ante Central Córdoba de cara a la competencia que afrontará la próxima temporada en la C.

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Chiqui Tapia, presidente de la AFA, participó de la presentación de la universidad.

La AFA lanzó su propia universidad: así será la Unafa

Los hinchas de Newells tendrán que pagar la general con un incremento el viernes ante Unión.

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

