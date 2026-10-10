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Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla tendrá un duelo clave para la tabla anual ante la Lepra mendocina en el Gigante de Arroyito. Detalles y estadísticas del partido

10 de octubre 2026 · 08:38hs
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Central recibirá a Independiente Rivadavia por la 12ª fecha del torneo Clausura 2026.

Central recibirá a Independiente Rivadavia por la 12ª fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio Gigante de Arroyito por la 12ª fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y la Lepra mendocina de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Independiente Rivadavia

El partido correspondiente a la zona B entre Central y Independiente Rivadavia será este domingo 11 de octubre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Facundo Tello, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Independiente Rivadavia

La transmisión del encuentro entre el Canalla y la Lepra mendocina será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central e Independiente Rivadavia fue triunfo 2 a 0 de la Lepra mendocina.

El último enfrentamiento entre Central e Independiente Rivadavia fue triunfo 2 a 0 de la Lepra mendocina.

>> Leer más: Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Posibles formaciones de Central y Independiente Rivadavia

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro o Federico Navarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copettti. DT: Jorge Almirón.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Elordi; José Florentín y Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, Luis Sequeira y Matías Fernández; Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

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