Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

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Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un "freno provisorio"
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Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos
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Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas
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Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa
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La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros
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Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos
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Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada
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Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
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Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay
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Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
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Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger
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Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"
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Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
La Ciudad
Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta