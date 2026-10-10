Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central recibe el domingo, a las 17, a Independiente Rivadavia de Mendoza y sólo le sirve ganar para seguir en carrera por el primer puesto en la anual

El pibe Cantizano anotó el empate 1 a 1 de Central ante Banfield el lunes por la noche en la última presentación canalla. Angel Di María va a su encuentro.

Se viene la definición de la tabla anual y Central es uno de los protagonistas de la zona alta. El Canalla tiene como objetivo de máxima terminar en la cima del escalafón de 2026, lo que además tiene un premio doble. Por un lado, sumar un nuevo título y además meterse directamente en la Copa Libertadores 2027. Sería un combo perfecto, ya que a la vez lograría ser bicampeón de la acumulada. Para ello tiene que dar un primer paso clave: vencer sí o sí este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, líder en este registro, para ponerse a tiro cuando luego falten cuatro fechas para el final.

Central, que viene de ser campeón en la Supercopa Internacional y luego apenas igualar jugando un flojo partido ante Banfield, ahora no puede fallar si quiere aspirar a lo máximo y hacer el camino más corto para meterse en la próxima Copa Libertadores.

El Canalla (47 puntos) recibe al encumbrado Independiente Rivadavia (52 unidades). De ganarle quedará a apenas dos puntos del equipo mendocino con cuatro fechas por delante. Otro resultado dejaría muy lejos al Canalla para este objetivo.

Pero hay más competidores en esta batalla. Boca abrió la fecha con Instituto (2-2) y llegaron a la línea de 51 y 47 puntos, respectivamente. Mientras que Argentinos tiene 50 y Vélez 49 unidades. Está todo muy apretado entre los que pugnan por el título de la anual y el pasaje directo al máximo torneo continental.

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Central y las plazas para las Copas

Además, el segundo de esa tabla también irá directo a la fase de grupos de la Libertadores y el tercero afrontará la instancia previa. Así, vale recordar que los clasificados al máximo torneo continental de 2027 serán:

-Belgrano, campeón del torneo Apertura, a la fase de grupos.

-El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.

-El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos (puede ser Boca).

-1º de la tabla anual, a la fase de grupos.

-2º de la anual, a la fase de grupos.

-3º de la anual, a la segunda fase previa.

En caso de que alguno de los campeones ya ocupe un lugar por la tabla anual o repita título, su cupo se liberará y pasará al siguiente equipo mejor ubicado en esa clasificación. Lo mismo ocurrirá si un club argentino conquista las actuales Libertadores (Estudiantes) o Sudamericana (Boca) y ya tiene asegurada su clasificación por otra vía. Mientras que a la Copa Sudamericana 2027 irán del cuarto al noveno de la tabla anual teniendo en cuenta el anterior criterio de los corrimientos.

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La agenda canalla

Por eso la importancia suprema del duelo del domingo, a las 17, del Canalla con Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha 12 del Clausura.

Luego, por la fecha 13, el sábado 17 de octubre, a las 20, Central visitará a Atlético Tucumán. Por la fecha 14, el sábado 24 de octubre, a las 21.30, recibirá a Huracán. Por la fecha 15, el viernes 30 de octubre, a las 21.15, será visitante de Sarmiento. Y cerrará el Clausura en la fecha 16, donde recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, probablemente ya descendido. Está claro que si clasifica a playoffs y gana el torneo Clausura también jugará la Libertadores.

Esta es la hoja de ruta canalla para lo que viene en la recta final de 2026, donde hay mucho en juego, en cuanto a títulos y clasificaciones a copas internacionales.