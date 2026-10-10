La Capital | Ovación | Central

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central recibe el domingo, a las 17, a Independiente Rivadavia de Mendoza y sólo le sirve ganar para seguir en carrera por el primer puesto en la anual

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

10 de octubre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
El pibe Cantizano anotó el empate 1 a 1 de Central ante Banfield el lunes por la noche en la última presentación canalla. Angel Di María va a su encuentro.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El pibe Cantizano anotó el empate 1 a 1 de Central ante Banfield el lunes por la noche en la última presentación canalla. Angel Di María va a su encuentro.

Se viene la definición de la tabla anual y Central es uno de los protagonistas de la zona alta. El Canalla tiene como objetivo de máxima terminar en la cima del escalafón de 2026, lo que además tiene un premio doble. Por un lado, sumar un nuevo título y además meterse directamente en la Copa Libertadores 2027. Sería un combo perfecto, ya que a la vez lograría ser bicampeón de la acumulada. Para ello tiene que dar un primer paso clave: vencer sí o sí este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, líder en este registro, para ponerse a tiro cuando luego falten cuatro fechas para el final.

Central, que viene de ser campeón en la Supercopa Internacional y luego apenas igualar jugando un flojo partido ante Banfield, ahora no puede fallar si quiere aspirar a lo máximo y hacer el camino más corto para meterse en la próxima Copa Libertadores.

El Canalla (47 puntos) recibe al encumbrado Independiente Rivadavia (52 unidades). De ganarle quedará a apenas dos puntos del equipo mendocino con cuatro fechas por delante. Otro resultado dejaría muy lejos al Canalla para este objetivo.

Empató Boca

Pero hay más competidores en esta batalla. Boca abrió la fecha con Instituto (2-2) y llegaron a la línea de 51 y 47 puntos, respectivamente. Mientras que Argentinos tiene 50 y Vélez 49 unidades. Está todo muy apretado entre los que pugnan por el título de la anual y el pasaje directo al máximo torneo continental.

Leer más: Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Central y las plazas para las Copas

Además, el segundo de esa tabla también irá directo a la fase de grupos de la Libertadores y el tercero afrontará la instancia previa. Así, vale recordar que los clasificados al máximo torneo continental de 2027 serán:

-Belgrano, campeón del torneo Apertura, a la fase de grupos.

-El campeón del Clausura 2026, a la fase de grupos.

-El campeón de la Copa Argentina 2026, a la fase de grupos (puede ser Boca).

-1º de la tabla anual, a la fase de grupos.

-2º de la anual, a la fase de grupos.

-3º de la anual, a la segunda fase previa.

En caso de que alguno de los campeones ya ocupe un lugar por la tabla anual o repita título, su cupo se liberará y pasará al siguiente equipo mejor ubicado en esa clasificación. Lo mismo ocurrirá si un club argentino conquista las actuales Libertadores (Estudiantes) o Sudamericana (Boca) y ya tiene asegurada su clasificación por otra vía. Mientras que a la Copa Sudamericana 2027 irán del cuarto al noveno de la tabla anual teniendo en cuenta el anterior criterio de los corrimientos.

Leer más: Central: Sández recibió una fecha de suspensión y Almirón lo tiene otra vez a disposición

La agenda canalla

Por eso la importancia suprema del duelo del domingo, a las 17, del Canalla con Independiente Rivadavia de Mendoza, por la fecha 12 del Clausura.

Luego, por la fecha 13, el sábado 17 de octubre, a las 20, Central visitará a Atlético Tucumán. Por la fecha 14, el sábado 24 de octubre, a las 21.30, recibirá a Huracán. Por la fecha 15, el viernes 30 de octubre, a las 21.15, será visitante de Sarmiento. Y cerrará el Clausura en la fecha 16, donde recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, probablemente ya descendido. Está claro que si clasifica a playoffs y gana el torneo Clausura también jugará la Libertadores.

Esta es la hoja de ruta canalla para lo que viene en la recta final de 2026, donde hay mucho en juego, en cuanto a títulos y clasificaciones a copas internacionales.

Noticias relacionadas
Gaspar Duarte es retirado del campo de juego a minutos de iniciado el partido entre Banfield y Central.

Una cifra que alarma en Central: la andanada de roturas del ligamento cruzado de los últimos años

Agustín Sández ya cumplió la fecha de suspensión y podrá regresar a la titularidad si Almirón así lo dispone.

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Miguel Ángel Russo dejó una huella en todos los clubes en los que dirigió. Y en los que no, se ganó el respeto.

Un año sin Miguel, el técnico que dejó una huella en Central

El 20 de octubre se realizará la asamblea general ordinaria de Central en el cruce Alberdi.

¿Habrá elecciones en Central?: la falta de oposición abre el camino para la continuidad de Belloso

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Un delantero de Newells fue operado y comenzó su extensa recuperación

Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Lo último

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas

Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años

Lo definió este viernes la Cámara de Apelación en lo Penal en el marco de una causa por robo calificado en la que intervinieron dos menores de edad
Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años
Andrés Malamud y la geografía económica: Los nuevos exportadores desplazan el centro
Economía

Andrés Malamud y la geografía económica: "Los nuevos exportadores desplazan el centro"

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos
Información general

El Papa León XIV rechazó la pena de muerte tras una ejecución fallida en Estados Unidos

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia
La Ciudad

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas
La Región

Cómo llegó al borde de la exoneración la investigadora que estudió plaguicidas en muestras humanas

En política los enanos crecen

Por Jorge Asís, para La Capital
En foco

En política los enanos crecen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Un delantero de Newells fue operado y comenzó su extensa recuperación

Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Ovación
Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

Por Gustavo Conti
Ovación

Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

A Franco Colapinto se le quedó el Alpine cuando iba atrás del safety car: abandono en la sprint

A Franco Colapinto se le quedó el Alpine cuando iba atrás del safety car: abandono en la sprint

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Policiales
Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires
Policiales

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

La Ciudad
Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario
La Ciudad

Se viene una jornada sobre autonomía y seguridad municipal en la Universidad del Gran Rosario

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Finde XXL: una agenda articulada con más de 30 propuestas en toda la provincia

Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años

Rosario: confirman la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes de 14 y 15 años

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley
Política

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un freno provisorio
Política

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un "freno provisorio"

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas
La Ciudad

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros
Política

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Por Claudio Berón
Policiales

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger
Información General

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta
La Ciudad

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta