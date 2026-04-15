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Mala noticia en Boca: Agustín Marchesín se rompió los ligamentos cruzados

El arquero Xeneize dejó la cancha entre lágrimas al ser reemplazado por Leandro Brey en el encuentro por Libertadores ante Barcelona. Esta madrugada se confirmó la grave lesión

15 de abril 2026 · 10:35hs
Agustín Marchesín y el llanto tras la lesión que sufrió en La Bombonera.

Agustín Marchesín y el llanto tras la lesión que sufrió en La Bombonera.

El arquero de Boca Agustín Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha este martes por la noche ante Barcelona de Ecuador, por lo que tendrá una recuperación que le demandará cerca de ocho meses y el equipo de Claudio Úbeda afrontará una baja muy sensible.

La lesión se produjo a los 8 minutos del partido por la segunda fecha de la fase de grupos y en la que el conjunto del exayudante de Miguel Russo se quedó con el juego. El exjugador de Lanús salió a tapar un remate a un costado del área ante un ataque del conjunto ecuatoriano y volvió enseguida a ocupar su lugar bajo los tres palos, pero al momento de frenarse a la espera del centro rival, las imágenes mostraron claramente cómo su rodilla derecha perdió estabilidad y sufrió una torsión inusual. Enseguida se tiró al piso y llamó a los médicos.

Las caras de sus compañeros fueron elocuentes y Úbeda mandó inmediatamente a Leandro Brey a hacer la entrada en calor. Marchesín se señaló su rodilla derecha en reiteradas ocasiones e hizo el clásico gesto de: "Ojo". Y aunque era evidente que no iba a poder seguir en cancha, intentó frenar el cambio antes de romper en llanto.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

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La sensación de Marchesín

"Me rompí la rodilla", se leyó en los labios del futbolista, de 38 años, en pleno diálogo con los médicos y sus compañeros. El arquero se fue al vestuario y luego de los estudios en horas de la madrugada se confirmó la peor noticia.

La rehabilitación luego de que sea operado le demandará unos ocho meses, por lo tanto recién volvería al ruedo a fin de año o directamente en 2027. El Xeneize tendrá un cupo para incorporar un refuerzo.

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>>Leer más: El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

Cabe recordar que este era el segundo partido del arquero tras el desgarro que sufrió en el aductor que le había impedido estar ante Talleres y frente a Universidad Católica, en el debut de Boca en la Libertadores. Volvió en tiempo récord para estar ante Independiente y este martes era su segundo encuentro consecutivo.

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