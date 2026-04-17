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Presunto abuso sexual en River: preocupación en el club en la previa al superclásico

"Tenemos un protocolo para este tipo de situaciones”, declaró el excandidato a presidente Millonario, Daniel Kiper, tras la denuncia de una empleada al jefe de seguridad

17 de abril 2026 · 09:38hs
En el ámbito institucional de River Plate dejaron trascender que la denunciante habría sido objeto de cuestionamientos previos.

En el ámbito institucional de River Plate dejaron trascender que la denunciante habría sido objeto de cuestionamientos previos.

El excandidato a presidente de River Daniel Kiper señaló que la denuncia por un presunto abuso sexual en el club de Núñez “es un tema preocupante”, a la vez que indicó que debe tratarse “con cuidado” y manifestó que le confirmaron desde la entidad que “el protocolo fue activado”. Todo surgió en la previa al superclásico ante Boca que se jugará el domingo en el Monumental.

“Es un tema preocupante que tenemos que tratar con cuidado”, expresó en diálogo con Splendid AM990 e indicó: “River es un club ejemplar en esta materia, tenemos un protocolo para este tipo de situaciones”.

En ese sentido, explicó: “Este protocolo es para dar una respuesta a eventuales casos como este. Me confirmaron que el protocolo fue activado. Es lamentable que haya denuncias, pero lo que determina al club es su capacidad de respuesta”.

“Cuando me enteré del tema llame al secretario de club y lo aconsejé. Él me respondió que ya se tomaron medidas preventivas”, expresó Kiper, tras lo cual dijo: “Nosotros somos de la generación que promovemos el cambio respecto a temas de género”.

>>Leer más: River se ilusiona con sumar al plantel a uno de los rosarinos campeones del mundo

Según trascendió, la denuncia fue radicada el miércoles 8 de abril en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45, y en la misma una empleada de la institución acusa al jefe de seguridad del club por abuso.

En el ámbito institucional de River Plate -el domingo, a las 17, recibirá a Boca- dejaron trascender que la denunciante habría sido objeto de cuestionamientos previos por parte de socios ante determinados reclamos -sin precisiones sobre las circunstancias- y que fue convocada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria.

>>Leer más: El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

Desde el club intentaron bajar la tensión en torno al caso y deslizaron que el contacto físico mencionado en la denuncia se habría limitado a un gesto al finalizar un encuentro. Por el momento, la Justicia mantiene abierta la investigación sobre los hechos denunciados.

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