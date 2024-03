Riquelme no aclaró demasiado del porqué Éver Banega eligió Newell's en vez de Boca

"Si me llamó o no... es todo lo que puedo decir. Espero que esté contento en Newell's", declaró el presidente de la entidad xeneize

Juan Román Riquelme volvió a hablar después de la decepción de Boca en su presentación y derrota ante Unión y uno de los temas que trató fue la frustrada vuelta de Éver Banega. El presidente xeneize no anduvo con vueltas y le respondió al mediocampista tras su llegada a Newell's.

Sin dudas que uno de los pases más importantes del último mercado de pases en el fútbol argentino fue el de Banega a Newell's. Y si bien parecía tener todo acordado para regresar a Boca, el ex jugador de la selección cambió de decisión y eligió volver a ponerse la rojinegra.

"Lo quiero mucho, lo conocí en 2007. Russo lo hizo jugar y lo ha hecho muy bien, pero bueno... Espero que esté contento en Newell's, es su ciudad", comenzó declarando Román en una entrevista con TyC Sports. Luego, en cuanto a la negociación para que regrese a Boca, sostuvo: "Si me llamó o no... es todo lo que puedo decir", tiró Román dejando más dudas que certezas ya que no entregó detalles.

>>Leer más: El oportunismo del Colo Ramírez, clave en el triunfo de Newell's

Lo cierto es que el mandamás del club de la ribera fue contundente y manifestó su cariño por el mediocampista, más allá de que no se hayan puesto de acuerdo. "Lo quiero mucho, cuando nos toque con Newell's espero verlo y abrazarlo. Nos dio la Copa 2007", concluyó sin aclarar lo que sucedió en la operación retorno de Éver a Boca que quedó frustrada.