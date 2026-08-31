"El fin de una era": repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

El País de España aseguró que "nadie se imagina a Messi sin la pelota", mientras La Tercera de Chile recordó la anterior salida de La Pulga de la selección: "¿Ahora sí?"

"Nadie se imagina a Messi sin la pelota", escribió Ramón Besa en el diario El País, de Madrid, para anunciar el retiro del rosarino Lionel Messi de la selección argentina, una decisión que dio la vuelta al mundo en tapas de diarios y coberturas en portales web.

El País le dedicó un amplio despliegue al anuncio de La Pulga, con una fotogalería y varios artículos, con títulos como "La última función mundial de Leo, el Dios y el pibe de barrio" y un párrafo de Ramón Besa que destaca que el capitán argentino "se superaba en cada partido y en cada jugada hasta el punto de que cada tanto parecía mejor al anterior".

El Mundo apenas si publicó que indica sobriamente "Messi anuncia su retirada de la selección argentina", mientras que otro español, el deportivo As, remarcó "Messi deja Argentina", en un titular de grandes dimensiones donde remarca la "huella gigantesca" que representó la carrera de Leo y cierra con la sentencia: "Gloria eterna a Messi con Argentina". También destaca que el anuncio generó una "conmoción internacional".

En Brasil, Globo tituló "Messi anuncia su retirada de la selección argentina: 'Me cuesta aceptarlo'", en una nota que reproduce la carta que publicó La Pulga y repasa su carrera, mientras que O Dia destacó: "El astro argentino Lionel Messi anunció su retiro de la selección nacional"

"¿Ahora sí?", se preguntó en un título La Tercera, de Chile, en referencia a la vez en que el capitán albiceleste había decidido dar un paso al costado en la selección. "Ya lo había anunciado antes, pero ahora parece definitivo", indica el texto del portal trasandino.

La salida del Diez de la selección dejó grandes titulares en todo el mundo en todos los idiomas imaginables. El diario británico The Sun indicó "Lionel Messi renuncia a Argentina DE NUEVO", el francés L’Équipe remarcó: “Messi y la Argentina, se terminó”, Corriere dello Sport anunció el “fin de una era”, y el tabloide alemán Bild aseguró: “¡Una bomba en el mundo del fútbol!”.