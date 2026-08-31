La Capital | Ovación | Messi

"El fin de una era": repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

El País de España aseguró que "nadie se imagina a Messi sin la pelota", mientras La Tercera de Chile recordó la anterior salida de La Pulga de la selección: "¿Ahora sí?"

31 de agosto 2026 · 20:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
El fin de una era: repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

"Nadie se imagina a Messi sin la pelota", escribió Ramón Besa en el diario El País, de Madrid, para anunciar el retiro del rosarino Lionel Messi de la selección argentina, una decisión que dio la vuelta al mundo en tapas de diarios y coberturas en portales web.

El País le dedicó un amplio despliegue al anuncio de La Pulga, con una fotogalería y varios artículos, con títulos como "La última función mundial de Leo, el Dios y el pibe de barrio" y un párrafo de Ramón Besa que destaca que el capitán argentino "se superaba en cada partido y en cada jugada hasta el punto de que cada tanto parecía mejor al anterior".

>> Leer más: Messi anunció su retiro de la selección argentina: "Me llevo momentos inolvidables"

El Mundo apenas si publicó que indica sobriamente "Messi anuncia su retirada de la selección argentina", mientras que otro español, el deportivo As, remarcó "Messi deja Argentina", en un titular de grandes dimensiones donde remarca la "huella gigantesca" que representó la carrera de Leo y cierra con la sentencia: "Gloria eterna a Messi con Argentina". También destaca que el anuncio generó una "conmoción internacional".

En Brasil, Globo tituló "Messi anuncia su retirada de la selección argentina: 'Me cuesta aceptarlo'", en una nota que reproduce la carta que publicó La Pulga y repasa su carrera, mientras que O Dia destacó: "El astro argentino Lionel Messi anunció su retiro de la selección nacional"

"¿Ahora sí?", se preguntó en un título La Tercera, de Chile, en referencia a la vez en que el capitán albiceleste había decidido dar un paso al costado en la selección. "Ya lo había anunciado antes, pero ahora parece definitivo", indica el texto del portal trasandino.

La salida del Diez de la selección dejó grandes titulares en todo el mundo en todos los idiomas imaginables. El diario británico The Sun indicó "Lionel Messi renuncia a Argentina DE NUEVO", el francés L’Équipe remarcó: “Messi y la Argentina, se terminó”, Corriere dello Sport anunció el “fin de una era”, y el tabloide alemán Bild aseguró: “¡Una bomba en el mundo del fútbol!”.

Noticias relacionadas
Rodrigo De Paul será uno de los socios más recordados de la etapa de Messi en la selección argentina

De Paul a Messi: "No sé si existe una historia de amor tan grande entre un jugador y un país"

de no te vayas a te vamos a extranar: la nueva carta de enzo fernandez a messi diez anos despues

De "no te vayas" a "te vamos a extrañar": la nueva carta de Enzo Fernández a Messi diez años después

Di María fue compañero de Leo hasta la Copa América 2023.

Di María a Messi tras el retiro de la selección: "El mejor de la historia"

Lionel Messi jugó su único partido en Rosario ante Brasil

El recuerdo de la única vez que Messi jugó con la selección argentina en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Lo último

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

El fin de una era: repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

"El fin de una era": repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil

Ambos fueron detenidos en 2022 en el marco de un operativo nacional. Uno de ellos compartió material explicito casi 70 mil veces
Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil
Newells rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico
Ovación

Newell's rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas
Política

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente
La Ciudad

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza
Ovación

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Messi anunció su retiro de la selección argentina: Me llevo momentos inolvidables

Messi anunció su retiro de la selección argentina: "Me llevo momentos inolvidables"

Ovación
El fin de una era: repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi
Ovación

"El fin de una era": repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

El fin de una era: repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

"El fin de una era": repercusiones en medios de todo el mundo por el anuncio de Messi

Central: los que tienen el puesto seguro para el clásico y los que pelean por un lugar

Central: los que tienen el puesto seguro para el clásico y los que pelean por un lugar

Newells rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico

Newell's rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico

Policiales
Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil
Policiales

Condenaron a dos rosarinos por producir y distribuir material de explotación sexual infantil

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado a 31 años

Detienen en Buenos Aires a abogado por sus vínculos con la banda de Fran Riquelme

Detienen en Buenos Aires a abogado por sus vínculos con la banda de Fran Riquelme

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto

La Ciudad
Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas
La Ciudad

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Santa fe mejoró los índices de cobertura de vacunación en la población escolar

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

El socialismo apuró un spot en el que promete dar pelea por Rosario
Política

El socialismo apuró un spot en el que promete dar pelea por Rosario

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto
Policiales

Salió de terapia la joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto

Autos chinos: la escasez de repuestos reconfigura el juego de las aseguradoras
Motores

Autos chinos: la escasez de repuestos reconfigura el juego de las aseguradoras

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90
La Región

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Pullaro: Nos adelantamos cuatro meses para ayudar a las familias endeudadas
Política

Pullaro: "Nos adelantamos cuatro meses para ayudar a las familias endeudadas"

Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su salida
Política

Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su salida

Cronograma de pago de septiembre: cuándo cobran los estatales en Santa Fe
Economía

Cronograma de pago de septiembre: cuándo cobran los estatales en Santa Fe

Arca introdujo cambios en la factura electrónica obligatoria: a quiénes alcanza
Economía

Arca introdujo cambios en la factura electrónica obligatoria: a quiénes alcanza

Juegos Suramericanos: el deporte reconfigura la fisonomía de la zona sur
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el deporte reconfigura la fisonomía de la zona sur

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque
La Ciudad

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones

Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario

Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo
Agro

Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario
La Ciudad

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Santa Fe Business Forum, para conectar la producción provincial con el mundo
Economía

Santa Fe Business Forum, para conectar la producción provincial con el mundo

Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %
Economía

Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina
La Ciudad

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos