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El emotivo mensaje de Kempes a Messi tras el retiro: "De un campeón del mundo a otro"

"Gracias, Leo. La selección y toda la Argentina te van a estar eternamente agradecidos", sostuvo el Matador en un video tras el anuncio de retiro del rosarino

1 de septiembre 2026 · 08:35hs
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Lionel Messi y Mario Kempes

Lionel Messi y Mario Kempes, dos "10" que levantaron la Copa del Mundo con la camiseta de la selección.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento, entre los cuales se destacó el de Mario Alberto Kempes, campeón del Mundial de Argentina 1978 y una de las máximas leyendas en la historia del combinado nacional. El Matador publicó un video dedicado al capitán de la Albiceleste y repasó algunos de los números y logros que marcaron su extraordinaria trayectoria con la Albiceleste.

"Leo, hoy es un día muy difícil para todos los argentinos", comenzó el Matador, antes de destacar la manera en la que Messi representó al país durante más de dos décadas. "Vos llevaste la camiseta argentina como nadie. 207 partidos, 125 goles. El goleador histórico de la selección, el jugador con más presencias en nuestra historia", expresó.

El campeón del mundo de 1978 también hizo especial referencia al último Mundial de Messi. A los 39 años, el rosarino disputó su sexta Copa del Mundo y llevó nuevamente a la Argentina hasta la final, donde cayó ante España. "Y lo que hiciste en este Mundial a los 39 años, llevándonos otra vez a una final. Eso también fue una grandeza", señaló Kempes.

Kempes destacó, además, el compromiso que Messi mantuvo con la selección, incluso durante los años en los que los resultados no acompañaron. En ese sentido, puso en valor especialmente la conquista del Mundial de Qatar 2022 y todo lo que el capitán hizo para llegar hasta aquella consagración. “Gracias por darlo todo, por el 2022 en Qatar, por cada gota de sudor que dejaste por esta camiseta”, manifestó.

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"Se van cerrando etapas"

Kempes también retomó una de las frases que Messi utilizó en la carta con la que confirmó su retiro. “Se van cerrando etapas”, había escrito Lionel y el exdelantero cordobés consideró que la suya quedará como una de las más importantes de la historia del seleccionado. “Como dijiste vos, se van cerrando etapas y esta, la tuya, con la selección, va a quedar como la más grande que vio el fútbol argentino”, afirmó.

Finalmente, el Matador finalizó su mensaje con una despedida que tomó una dimensión especial por la historia que ambos comparten con la camiseta argentina. “Gracias, Leo. De un campeón del mundo a otro, la selección y toda la Argentina te van a estar eternamente agradecidos. Fuerte abrazo”, concluyó Kempes.

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La determinación de Messi de ponerle un punto final a su estadía en la selección generó reacciones de compañeros, entrenadores, familiares y distintas figuras del fútbol argentino. Entre ellas, la de Kempes tiene un significado particular: un campeón del mundo que ganó la primera Copa para Argentina en 1978 despidió al capitán que consiguió la tercera en Qatar 2022.

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