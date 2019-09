Rinaudo: "Ojalá que ganemos el clásico"

El punto que consiguió Central en Santa Fe sirvió para sumar y conservar el invicto. Más aún en la larga previa que habrá antes del próximo encuentro frente a Newell’s. Nada menos que el superclásico de la ciudad. Fabián Rinaudo, una de las figuras en la mañana dominguera en el Brigadier López, quedó con una sensación extraña porque el equipo no perdió, pero sí conforme por la mejoría que mostró el canalla en el complemento. “En general no me quedó conforme del todo, pero sí con lo hecho en el segundo tiempo”, razonó el volante de intenso trajinar frente al sabalero. Y enseguida puso la mirada en lo que será el centro de atención hasta el domingo 15: “Ojalá que ganemos el clásico”.

Rinaudo se sintió en su juego dentro de un encuentro de mucha intensidad —sobre todo en el primer tiempo— y donde había que dar pelea para tratar de controlar los embates de un sabalero que buscó el protagonismo. Y que consiguió en gran parte en la primera mitad. Algo que reconoció en la charla con Ovación. “Fue un juego muy duro. Los dos equipos nos jugamos una parada complicada en el campeonato. Jugamos con esta conciencia y salió un partido con un tiempo para cada uno. No sé si nosotros fuimos superiores, pero logramos emparejar en el complemento esa mala primera etapa que habíamos tenido. En ese tiempo logramos corregir algunas cosas que no nos salían. En general, no me quedo conforme del todo, pero sí con lo hecho en el segundo”, analizó.

Central necesita sumar y Colón está en la misma situación, por eso la propuesta fue la de pensar en el arco de enfrente por ser rivales directos y que pelean por escalar posiciones en la tabla del miedo. El sabalero, jugando en casa, fue el que propuso e intentó llevar por delante a los conducidos por Cocca. “En el primero fuimos superados y en el segundo no sé si hicimos eso, pero sí jugamos un gran complemento, con mucha tenencia, siendo profundos y nos faltó un poco de claridad para concretar. Ciro Rius tuvo una que fue muy clara sobre el final y la termina rechazando él mismo. Por lo que nos estamos jugando, en una cancha difícil y por lo que se juega también el rival no me conforma del todo el resultado, pero se sumó. Ojalá que ahora ganemos el clásico y le demos una alegría a la gente”, sentenció.

En la antesala al choque aún había resabios de la medida adoptada por el plantel por los atrasos salariales a los que se sumaron las palabras de Cocca donde dijo que pensó en dar un paso al costado por la venta de Maxi Lovera. Un cúmulo de situaciones que a veces influyen, aunque Rinaudo dejó en claro que todo eso “quedó de lado. No jugamos por la plata ni porque paguen o no. Entramos a la cancha para ganar. Trabajamos para eso y, además, nos jugamos la dignidad también. No es lo mismo ganar o perder mas allá de ganar plata, cobrar o no hacerlo. Uno juega para vencer y si te pagan es mejor. Pero es algo que le puede pasar a cualquiera”.

Se viene el clásico, pero en esta oportunidad hay que esperar más tiempo de lo habitual por el parate del fin de semana.

Tenemos dos semanas largas. Una en la previa de un clásico es eterna, así que imaginate lo que serán dos. Hay que controlar la ansiedad y aprovechar para recuperar algunos golpeados para llegar de la mejor manera a ese encuentro. Desde que llegué me hicieron saber que el clásico es un campeonato aparte. Se festeja como tal, así que esperemos que sea un buen partido, que salga todo bien y que no pase nada como otras veces.

Será el primer derby que jugará con la auriazul

Fito Rinaudo (32 años) llegó como refuerzo a la entidad canalla el 28 de diciembre de 2018, por lo tanto este será el primer derby rosarino que tendrá la oportunidad de jugar. “Ni bien me sumé a Central lo primero que me dijeron es que hay que ganar el clásico”, sostuvo el volante nacido en Armstrong y que firmó contrato con la entidad auriazul por dos años y medio. El santafesino llegó a Arroyito a pedido de Edgardo Bauza y ahora tiene como entrenador a Diego Cocca, quien lo quiso llevar a Racing en 2017.