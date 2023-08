Ricardo Rocha: "Soy fanático de Newell's e hice grandes amigos en Rosario" El ex jugador y ahora comentarista recordó su paso por el Parque y sostuvo: en la Lepra "tuve dos años maravillosos" 7 de agosto 2023 · 09:53hs

“El presidente (Eduardo López) me pidió algo de dinero y me dijo: «Mañana está en tu cuenta, te pago»", recordó Rocha.

Newell's se jugará este martes la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para lograr ese objetivo, deberá hacerse fuerte en el Coloso y dar vuelta la serie ante Corinthians, ya que perdió 2 a 1 en la ida. En la previa a este duelo determinante, el ex jugador de la Lepra Ricardo Rocha recordó su paso por el Parque y dejó en claro su sentimiento por el club: "Soy fanático de Newell's".

El ex futbolista y ahora comentarista recordó su paso por la entidad leprosa en la temporada 96-97. “Tuve dos años maravillosos. ¡Qué maravillosa ciudad! Rosario es una ciudad hermosa. El pueblo argentino me trató muy bien, espectacularmente bien. Sólo le tengo cariño al pueblo argentino. Hice grandes amigos, hay cariño. Soy fanático de Newell's Old Boys'', declaró el ex jugador, de 60 años, en una entrevista con ESPN de Brasil.

Newell's: el femenino volvió al triunfo ante Comunicaciones y se afianza en Primera B Newell's: "Nos costaron los duelos individuales", dijo Heinze tras el traspié en Brasil

Toda la experiencia que había acumulado en su carrera lo llevó a convertirse en un líder y referente del equipo, donde surgieron jugadores como Gabriel Heinze, Walter Samuel, Pablo Guiñazu y Damián Manso, entre otros. Sus buenas actuaciones generó el interés de Boca y hasta Diego Maradona lo llamó para que se trasladara al xeneize.

“Cuando me fue muy bien el primer año, Boca vino a por mí, me querían contratar. Maradona me llamó y me dijo: «Ricardo, estás muy bien aquí, ven aquí». Le dije: «Maradona, no puedo, no, porque le di mi palabra al presidente». Si me iba de ahí sería muy difícil”, recordó.

“Él (Maradona) dijo: «Ricardo, ven. Caniggia está aquí, todos, vamos a hacer un gran equipo. Estás muy bien». Querían que jugara líbero. Ya jugué libero'', sostuvo. Y agregó: “Sé que cuando se habla de Boca, la multitud más grande, por supuesto que quería ir, pero tenía una promesa con el presidente. Me llamó y le dije que tenía una propuesta de Boca. Ahí tomé la decisión. Le dije: «No, gracias»". Embed “De corazón, no me arrepiento de no haber ido a Boca. Boca es maravilloso, pero en ese momento no podía haberme ido. No podía dejar el equipo de Newell's", dijo. A lo largo de su recorrida por el pasado Rocha recordó los momentos críticos que atravesaba Newell's en lo financiero. A tal punto que tuvo que "ayudar" al club para afrontar los pagos. “El presidente (Eduardo López) me pidió algo de dinero y me dijo: «Mañana está en tu cuenta, te pago». Y en ese momento, no cayó ningún dinero. Me dijo: «O te pago o pago a los jugadores». Le dije: «Entonces, pague a los jugadores y luego lo haremos bien»'', recordó.