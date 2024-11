Ricardo Lunari: "Si viera que no haya nada que hacer, daría un paso al costado"

Las fuerzas de Ricardo Lunari

Lunari describió, pese a la amargura que lo envolvía, que "fuerzas tengo. La estamos pasando feo porque no podemos darnos esa alegría de los triunfos. Se trabaja mucho y se va mejorando pero no alcanza y eso te hace sentir frustrado. Y buscamos opciones por todos lados, probamos con casi todo el plantel. Encontramos buenas respuestas en algunos chicos que no estaban jugando pero al no alcanzar duele muchísimo".

>> Leer más: Ricardo Lunari le dio la chance a Vangioni, que terminó expulsado

"En lo personal me duele muchísimo, a mí más que a nadie. Si tendría chances de continuar, cada vez son menos. Porque trabajamos muchísimo, ponemos más atención a lo que hacemos pero los pequeños errores nos dejan sin nada. Yo las fuerzas las tengo, sabía el lugar que asumía. Al principio parecía poder sacarlo adelante enseguida, pero después se fue complicando", describió el entrenador leproso.

"Soy empleado del club y mientras el club siga confiando, haré todo lo posible para revertir este mal momento", apuntó.

El DT declaró que "trabajé tanto para esta oportunidad que no me voy a bajar. Si yo viera que no hay nada que hacer, soy el primero en dar un paso al costado".

Los momentos de buen fútbol de Newell's, según el DT

"Veo que el equipo, más allá de que no saca puntos, empezó a tener momentos de buen fútbol y eso me ilusiona para el futuro. Si en este campeonato no tenemos nada que hacer, podemos preparar la base para el futuro", aseguró, con un mensaje esperanzador.

"Nos convierten fácil pero mejoramos en las situaciones de gol, que se están dando a partir de la tenencia, que es lo que queremos. Fue como resultado del buen juego que nos faltó en esos primeros partidos que, paradójicamente, nos fue bien en los resultados jugando mal. Eso te hace sentir frustración", concluyó.