Repudiable frase de Ramón Díaz: "Que el VAR lo tenga que decidir una mujer es complicado"

“Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer me parece que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico...”, sostuvo el ex delantero lanzando una frase que rápidamente tuvo repercusión en las redes.

Por comentarios que hizo Ramón Díaz en conferencia de prensa pic.twitter.com/KLbRkfYDIC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 18, 2024

El repudio inmediato que generó su comentario obligó rápidamente al entrenador riojano a disculparse. “Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas. Yo no discriminé. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones, tan importante que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente de Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande”.