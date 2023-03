Regional del Litoral: Jockey no logra encontrar el equilibrio

Máximo Oliveros no logra desembarazarse de la marca rival y cae al piso.

Jugar por jugar no sirve, al menos que el resultado no importe. Pero si el resultado importa, al jugar por jugar hay que sumarle un poco de experiencia o inteligencia para que sirva sino se corre el peligro de quedar con las manos vacías. Jockey Club fue un culto a la vorágine, pero sin sentido y cayó ante Santa Fe Rugby 29-20 en el marco de la tercera fecha de la XIII edición del Regional del Litoral.

No es que el conjunto de la capital provincial haya hecho algo extraordinario para quedarse con el triunfo. Solo con un poco de paciencia y aprovechando bien sus situaciones le alcanzó para sumar una victoria.

Ya desde el arranque del partido se vio que el partido no iba a ser de aquellos que son recordados por el buen juego. Los primeros minutos fueron un concierto de kicks, de un lado y del otro, en teoría para posicionar el equipo. Pero fueron tantos que aburrieron, al punto que un nene que no habrá tenido 10 años, comentaba en la tribuna “al rugby se juega con las manos, no pateando... ¿no es cierto, papá?