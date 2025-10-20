La Capital | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

En el debut de los clubes de la Rosarina en el torneo Regional Amateur, el Rojiverde venció a Unión en Álvarez 3-0, con los goles de Zanello y Benítez (2)

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

20 de octubre 2025 · 20:14hs
Regional Amateur.  El equipo de Villa Gobernador Gálvez comandado por Chirola Ledesma y Pirulo Rivarola se alzó con un gran triunfo en Álvarez.    

Gentileza: Prensa Coronel Aguirre

Regional Amateur.  El equipo de Villa Gobernador Gálvez comandado por Chirola Ledesma y Pirulo Rivarola se alzó con un gran triunfo en Álvarez.    
Coronel Aguirre. Damián Ledesma y Germán Rivarola junto al cuerpo técnico en la presentación el Regional Amateur. 

Coronel Aguirre. Damián Ledesma y Germán Rivarola junto al cuerpo técnico en la presentación el Regional Amateur. 

Con los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol, Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, arrancó el torneo Regional Amateur con la participaciones de 332 clubes a lo largo y ancho de la Argentina. El certamen otorga 4 ascensos al Federal A.

Y por la Zona 10 Regional Litoral Sur, en el estadio Ángel Moscoloni de Álvarez, el Rojiverde de Villa Gobernador Gálvez se alzó con una importante victoria ante Unión por 3 a 0 con los goles de Braulio Zanello y Matías Benítez en dos ocasiones. En esta zona también la integra el club PSM Fútbol de la ciudad de Puerto San Martín y hará su debut, el 2 de noviembre ante el Rojinegro de Álvarez .

565561777_18085067950917454_418411352093185199_n
Coronel Aguirre. Damián Ledesma y Germán Rivarola junto al cuerpo técnico en la presentación el Regional Amateur.

Coronel Aguirre. Damián Ledesma y Germán Rivarola junto al cuerpo técnico en la presentación el Regional Amateur.

Damián Ledesma y Germán Rivarola los técnicos del Coronel

Damián Ledesma, integrante de la dupla técnica junto Germán Pirulo Rivarola de Aguirre, se refirió a la importante victoria en Álvarez. “Es muy positivo arrancar ganando, por haber concedido los tres puntos ante un rival duro, difícil. Es un torneo cortito en el cual no hay margen de error, así que sinceramente estamos muy contentos por este inicio”, confió Chirola Ledesma.

El técnico del rojiverde valoró el esfuerzo que hizo la dirigencia para jugar el presente Regional. “El club hizo un esfuerzo enorme para poder traer los refuerzos y a su vez están ilusionados con dar este salto de calidad en los torneos de AFA. Nosotros estamos convencidos de que vamos a armar un equipo para poder competir y pelear los primeros lugares. El sueño es el ascenso”, tiró Ledesma.

Leer más: Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Pirulo Rivarola contento por el triunfo

Por su parte, Pirulo Rivarola se mostró conforme por el debut del Coronel. “Creo que metimos un gran triunfo para arrancar el torneo y encima de visitante, siempre es complicado el primer partido, el debut, así que lo sacamos adelante y fuimos superiores en todo el partido. También contento por el grupo y por el equipo. Este resultado es el reflejo del trabajo que venimos haciendo. Tenemos la ilusión de ganar el grupo y pasar de fase”, señaló Rivarola .

Por último, el exdefensor de Central se refirió a la doble competencia. “Cuando tenés doble competencia se hace más difícil, nosotros asumimos hace tres meses, queríamos clasificar a la zona Campeonato y hoy faltando tres fechas estamos segundo, vamos a pelear hasta el final. Y en el Regional vamos a ir tras partido a partido y el primer objetivo es clasificar a la otra instancia”, cerró .

Noticias relacionadas
Lucas Bernardi

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Franco Colapinto y el nuevo anuncio de la empresa de telecomunicaciones mexicana. Su continuidad en la Fórmula 1 está al caer.

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Max Verstappen le dio una nueva victoria a Red Bull y peleará el campeonato de la Fórmula 1.

Caliente pelea en la Fórmula 1: la "picardía" de Red Bull contra McLaren

Roldán será sede de un torneo de tenis profesional en los próximos días.

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Ver comentarios

Las más leídas

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La víctima sufrió disparos en el pecho y el rostro. Gracias a los testimonios de vecinos, la policía logró detener a dos sospechosos del ataque. Una hipótesis inscribe el crimen en un conflicto entre bandas.

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos
Policiales

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Cambios en Newells: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Ovación
Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Caliente pelea en la Fórmula 1: la picardía de Red Bull contra McLaren

Caliente pelea en la Fórmula 1: la "picardía" de Red Bull contra McLaren

Policiales
Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

La Ciudad
Rosario celebra la infancia: llega la exposición Imaginar la Ciudad al CCPE
La Ciudad

Rosario celebra la infancia: llega la exposición "Imaginar la Ciudad" al CCPE

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación

Arrancaron los preparativos para la Fiesta de Colectividades de Rosario: fechas, horarios y propuestas

Arrancaron los preparativos para la Fiesta de Colectividades de Rosario: fechas, horarios y propuestas

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco
Espacio patrocinado

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
La Ciudad

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord
Política

Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Política

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país

Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable 
Información General

Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable 

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico
POLICIALES

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja