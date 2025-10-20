Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

En el debut de los clubes de la Rosarina en el torneo Regional Amateur, el Rojiverde venció a Unión en Álvarez 3-0, con los goles de Zanello y Benítez (2)

Con los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol , Coronel Aguirre y Unión de Álvarez , arrancó el torneo Regional Amateur con la participaciones de 332 clubes a lo largo y ancho de la Argentina. El certamen otorga 4 ascensos al Federal A.

Y por la Zona 10 Regional Litoral Sur , en el estadio Ángel Moscoloni de Álvarez, el Rojiverde de Villa Gobernador Gálvez se alzó con una importante victoria ante Unión por 3 a 0 con los goles de Braulio Zanello y Matías Benítez en dos ocasiones. En esta zona también la integra el club PSM Fútbol de la ciudad de Puerto San Martín y hará su debut, el 2 de noviembre ante el Rojinegro de Álvarez .

Damián Ledesma, integrante de la dupla técnica junto Germán Pirulo Rivarola de Aguirre, se refirió a la importante victoria en Álvarez. “Es muy positivo arrancar ganando, por haber concedido los tres puntos ante un rival duro, difícil. Es un torneo cortito en el cual no hay margen de error, así que sinceramente estamos muy contentos por este inicio”, confió Chirola Ledesma.

El técnico del rojiverde valoró el esfuerzo que hizo la dirigencia para jugar el presente Regional. “El club hizo un esfuerzo enorme para poder traer los refuerzos y a su vez están ilusionados con dar este salto de calidad en los torneos de AFA. Nosotros estamos convencidos de que vamos a armar un equipo para poder competir y pelear los primeros lugares. El sueño es el ascenso”, tiró Ledesma.

Pirulo Rivarola contento por el triunfo

Por su parte, Pirulo Rivarola se mostró conforme por el debut del Coronel. “Creo que metimos un gran triunfo para arrancar el torneo y encima de visitante, siempre es complicado el primer partido, el debut, así que lo sacamos adelante y fuimos superiores en todo el partido. También contento por el grupo y por el equipo. Este resultado es el reflejo del trabajo que venimos haciendo. Tenemos la ilusión de ganar el grupo y pasar de fase”, señaló Rivarola .

Por último, el exdefensor de Central se refirió a la doble competencia. “Cuando tenés doble competencia se hace más difícil, nosotros asumimos hace tres meses, queríamos clasificar a la zona Campeonato y hoy faltando tres fechas estamos segundo, vamos a pelear hasta el final. Y en el Regional vamos a ir tras partido a partido y el primer objetivo es clasificar a la otra instancia”, cerró .