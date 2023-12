Ramiro Macagno brilla, pero Platense no comprará el pase y lo devolverá a Newell's

Pese a que el arquero fue fundamental para la clasificación a la final, Platense no cambia de idea y no hará uso de la opción de compra del arquero de 26 años.

Ramiro Macagno está cerrando una buena temporada, pero Platense no tiene plata para comprar la mitad de su pase a Newell's.

Ramiro Macagno retornará a Newell’s. No importa que el arquero se luzca en Platense y fuese gran artífice de la clasificación del calamar a la final de la Copa de la Liga Profesional. Ni los cuatro penales detenidos de los diez que le pateó Godoy Cruz en la semifinal jugada el sábado en el estado Unico de San Nicolás, ni tampoco su regularidad bajo los tres palos durante toda la temporada cambiarán el rumbo del arquero. El club de Vicente López considera demasiado alto el costo del 50% del pase que se fijó cuando fue cedido a préstamo, con cargo, en enero pasado , y entonces volverá a la entidad del Parque a partir del 1º de enero.

Ni la soberbia actuación de Macagno contra Godoy Cruz modificó la idea de la comisión directiva de Platense. No piensa hacer uso de la opción de compra de la mitad del pase, que sería de un millón 200 mil dólares. “No puede pagar esa plata”, contó una persona cercana al club de Vicente López, quien ya había comentado esa postura de la dirigencia semanas atrás cuando el conjunto de Martín Palermo aún no había clasificado a los playoffs. La posibilidad de la primera consagración del calamar en su historia, y de que Macagno vuelva a lucirse en un partido definitorio, no los hace cambiar de parecer.