“Es como que perdimos la confianza. Transitamos partidos no cómodos y dejamos de hacer cosas simples. Quizás tergiversamos un poco los objetivos. No es tan fácil transitar emocionalmente el campeonato argentino y no es fácil hacerlo cuando arrancás último en la tabla de promedios”. Concreto, Frank Kudelka hizo su evaluación de este difícil momento rojinegro con un oásis en el 2-0 a Defensa y Justicia en medio de tres derrotas que instalaron otra vez la preocupación inicial, y principal, de Newell’s en esta Superliga en la que partió muy mal parado en el promedio y que ante los tropezones no logró recuperar la vertical para andar con otro ánimo. Y se viene River, mañana a la noche en el Coloso, un rival que puede golpearlo feo o con el que puede recuperarse en grande si se queda con los tres puntos.

Tras la práctica matutina de ayer en Bella Vista, el técnico rojinegro habló en conferencia de prensa y bajó los decibeles que le habían dejado por allá arriba las incidencias del partido perdido el lunes ante Argentinos Juniors, uno de los líderes del torneo. Incidencias que se manifestaron con el bajo nivel de juego, con el resultado adverso, con la discusión de si el equipo está bien preparado físicamente o no, de las consideraciones sobre jugadores puntuales que bajaron el rendimiento y el regreso a esa zona pantanosa del promedio, que hoy lo muestran en la orilla del gran peligro, con la soga atada al partido pendiente contra el Diablo de Avellaneda (hasta ahora programado para el 15 de diciembre, después de Atlético Tucumán, el sábado 7).

“Este partido con River es una muy buena oportunidad”, fue la frase elegida por Kudelka pensando con optimismo en una levantada necesaria para que sus dirigidos, los hinchas y él mismo vuelvan a creer en que Newell’s puede volver a ser el equipo que miró la tabla de arriba hasta hace algo más de un mes, cuando se trajo el 3-1 de la victoria en Paraná sobre Patronato.

“Estamos en un momento no deseado (obviamente, con 3 puntos obtenidos de 12 posibles), sabemos que bajamos nuestras formas y características (ni los triunfos ante los entrerrianos y los de Florencio Varela fueron con buen nivel). Realmente necesitamos mejorar y creemos que este es un buen partido para ratificarlas, aunque estaremos enfrentando un rival poderoso (River lo es, no hay dudas)”, esgrimió el entrenador.

Justamente al mencionar características de juego, como el punto principal que se le reclamó tras el cotejo en La Paternal en cuando a lo físico, explicó: “No somos un equipo de velocistas, sí tenemos buena posesión para hacer correr al rival”. Claro, Newell’s tiene buen pie y gran categoría con Maxi Rodríguez y Mauro Formica, pero eso le quita algo de ritmo al juego. Algo similar sucede al no tener a Cacciabue y a que perdió esa velocidad que le dio al inicio Alexis Rodríguez por derecha, más allá de que muchas veces la transformaba en “barullo” y a que Leal también es un jugador que no se caracteriza por ser rápido.

Por eso, Kudelka hizo hincapié en este aspecto: “Tenemos que mejorar en esa posesión del balón, aunque el otro día ante Argentinos Juniors en el segundo tiempo tuvimos mucha más que el rival pero ellos en una jugada nos hicieron el gol. Y nosotros en algunas no pudimos concretar”.

Puede ser, sin embargo hay que repasar que en el primer tiempo la lepra no llegó al arco de Argentinos, que lo salvó Aguerre en varias jugadas de gol rival y que el dueño de casa se puso en ventaja a los 5’ del segundo tiempo. Entonces, era lógico que la lepra tuviera que asumir la responsabilidad de atacar para tratar de igualar. Después puede ser que al equipo le haya faltado gol.

“Si tenemos una mejor decisión de ataque después de recuperar el balón, seguramente vamos a ser más efectivos y vamos a dominar el juego”, proyectó pensando en el partido de mañana a las 21.45, con arbitraje de Néstor Pitana. Claro, deberán levantar los delanteros: Salinas y Albertengo marcaron en Paraná, Alexis Rodríguez sólo lo hizo en la 1ª fecha y Leal no convirtió.

“De locales tenemos la intensidad y decisión que a veces no conseguimos mostrar de visitantes, y a mostrar nuestro juego en casa es a lo que nos apegamos para este partido, más allá de la envergadura del rival”, reflejó el técnico para darle paso al optimismo: “Creo mucho en los desafíos y esta es una muy buena oportunidad. Tenemos que pensar en molestar a River, en presionarlo en lugares en los que se siente incómodo”. Un ejemplo de esto puede reflejarse en el buen partido y buen empate que se trajo el rojinegro cuando visitó a Boca, más allá que al 1-1 lo consiguió a diez minutos del final. O en el clásico, en el que se mostró mejor que Central, que se lo empató al toque de haberse puesto en ventaja.

“Somos Newell’s, no nos paramos como un equipo que espera a ver qué hace el rival. Creo mucho en mis jugadores para que este fin de semana vuelvan a mostrarse como el equipo que fuimos”, cerró Frank Darío.

En busca del once ideal

La única certeza que existe por ahora es el regreso de Julián Fernández tras cumplir con la sanción por amarillas, aunque el resto de las posibles variantes aún no fueron dilucidadas y recién habrá confirmación oficial mañana minutos antes del enfrentamiento con el millonario. Mientras se especula que entre Brian Rivero, Aníbal Moreno y Villarruel dos de los tres estarían entre los once. Otra cuestión a tener en cuenta reside en la ofensiva con la permanencia o no de Alexis Rodríguez. En caso de que el entrenador opte por reemplazarlo, una de las opciones sería Luis Leal o Lucas Albertengo, quien también podría disputar el lugar con Salinas. Aunque en este último caso menos posibilidades porque seguramente Kudelka optará por tocar lo mínimo e indispensable.

El probable que pararía ante el millonario sería con: Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo; Moreno, Rivero o Villarruel, Fernández y Formica; Alexis o Leal, Salinas y Maxi Rodríguez.