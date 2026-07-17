Quién es Marc Cucurella, una de las figuras de España, y la razón por la que se volvió viral

El lateral izquierdo de la Roja es uno de los preferidos de los hinchas españoles, famoso por su melena y clips en redes sociales

Marc Cucurella es una de las figuras de España en este Mundial 2026.

España llegó a la final del Mundial 2026 con una generación de futbolistas que desde hace varios años cambiaron la cara de la Roja y se ganaron el cariño de los hinchas . Entre ellos aparece Marc Cucurella, uno de los preferidos de los fanáticos que ganó mucha popularidad en redes sociales tras ser campeón de la Eurocopa 2024 .

El lateral izquierdo era compañero de Enzo Fernández en Chelsea antes del inicio de esta Copa del Mundo, pero el pasado 15 de junio Real Madrid confirmó la compra de su pase hasta 2032 , en un traspaso que generó controversias por su pasado en La Masía, las divisiones juveniles de Barcelona .

Este domingo, tendrá la oportunidad de cerrar una gran actuación en este Mundial con la final ante Argentina, siendo uno de los pilares de la defensa española, que solamente recibió un gol en contra durante todo el torneo. Además, también fue protagonista en ataque, con tres asistencias en siete partidos .

Más allá de sus cualidades técnicas, Cucurella nunca pasa inadvertido . Su característica melena es tema recurrente de conversación en las redes sociales, y su sentido del humor también quedó demostrado en diferentes videos virales.

Un jugador viral

Las redes sociales mostraron distintas caras del defensor, con distintas reacciones entre los propios y los ajenos. En pleno festejo por la Eurocopa 2024, fue viral por un particular cántico que replicó en la cena de celebración de los campeones.

"Cucu, Cucurella, se come una paella. Cucu, Cucurella, se bebe una Estrella. Haaland tiembla, que viene Cucurella", cantó el lateral izquierdo parado sobre una mesa.

En la previa a esta final de la Copa del Mundo, Google realizó un sticker especial para las búsquedas de Cucurella con el meme de un gato con la melena característica del español.

Quién es Marc Cucurella

El lateral de 27 años, nacido el 22 de julio de 1998 (el miércoles próximo cumplirá 28) en Alella, una localidad catalana ubicada a solamente 20 kilómetros de Barcelona, mide 1,72 metro y se destaca por su dinámica y agresividad en la presión.

Cucurella es uno de los marcadores de punta con mejores proyecciones al ataque durante esta Copa del Mundo y fue clave para destrabar varios partidos cerrados para España.

El próximo domingo, tendrá la tarea de contrarrestar a Lionel Messi, máximo ídolo de la historia de Barcelona, que además disputará su último partido en un Mundial nada más ni nada menos que en esta final ante la Roja.

La carrera de Cucurella

Tras un paso por las divisiones juveniles de Espanyol, Barcelona lo captó para sus categorías formativas y completó su formación en la cantera culé, pero no pudo ganarse un lugar en la primera división y debió salir cedido para afianzarse en la máxima categoría.

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A mediados de 2018, fue prestado a Eibar por una temporada, en la que su destacado rendimiento le valió que el club hiciera uso de la opción de compra por 2 millones de euros. Unos días después, Barcelona ejecutó la cláusula de recompra por 4 millones y lo cedió nuevamente a Getafe. Al finalizar la temporada 2019/2020, Getafe pagó más de 10 millones de euros a los culés para quedarse con su pase y, en 2021, lo traspasó a Brighton de la Premier League por una cifra cercana a los 18 millones de euros.

En Inglaterra, fue nombrado como el mejor jugador del club durante esa temporada y, a mediados de 2022, Chelsea pagó alrededor de 65 millones de euros por su pase. En Londres, se coronó campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes 2025 con apenas unas semanas de diferencia. Finalmente, Real Madrid abonó cerca de 60 millones para sumarlo de cara a la próxima temporada.

Cucurella es un pilar para la defensa del equipo dirigido por Luis de la Fuente. AP

Su rol con España

Cucurella debutó con la selección española en junio de 2021 bajo la dirección técnica de Luis Enrique y, a partir de allí, se fue ganando su lugar poco a poco. A pesar de no haber sido convocado para el Mundial de Qatar 2022, la llegada de Luis de la Fuente le abrió un espacio en el equipo titular.

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La Eurocopa 2024 lo consolidó como el mejor lateral izquierdo español y fue una de las figuras del equipo, incluso aportando la asistencia del segundo gol de la Roja en la final ante Inglaterra, para que Mikel Oyarzábal anote el 2-1 definitivo.

Su rol defensivo es fundamental para sostener la valla de la Roja desde la banda izquierda, pero también es una carta de ataque sorpresa que busca aprovechar los huecos a las espaldas de los laterales rivales, por lo que Lionel Scaloni deberá analizar cómo frenar sus trepadas por el lateral.