Central: Qué pasó con el tercer gol que no le cobraron a Alejo Veliz

Central terminó festejando, a River le quedaba la despedida de Gallardo. Todos contentos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el conjunto millonario lo empataba en una de esas últimas desesperadas incursiones? ¿Qué hubiera pasado si el árbitro cobraba penal de Gino Infantino a Enzo Pérez en el final? El gol anulado a Alejo Veliz, el del 3 a 0, hubiera cobrado una importancia superlativa. Porque, ¿qué cobró Fernando Echenique, qué cobró el VAR? ¿Hubo off side del delantero, le hizo falta a González Pirez? ¿Qué pasó? Hasta hoy no hubo respuestas y por lo que pudo averiguar Ovación, tampoco las habrá. Son los claroscuros de una tecnología que no entrega todas las soluciones y, aunque está bien que así sea, sino qué lugar le queda al humano, obliga a revisar casos permanentemente y el caso del tanto del delantero canalla debe ser considerado porque pudo terminar en un escándalo.