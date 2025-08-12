La Capital | Ovación | Atlético Tucumán

Qué le pasó al micro que trasladaba al plantel de Atlético Tucumán a Salta para el partido con Newell's

El colectivo con la delegación del rival del rojinegro en la Copa Argentina tuvo un inconveniente cuando se dirigía hacia la sede del partido por los octavos de final

12 de agosto 2025 · 19:11hs
El micro que transportaba a la delegación de Atlético Tucumán

El micro que transportaba a la delegación de Atlético Tucumán, adversario de Newell's.

La delegación de Atlético Tucumán, rival de Newell's en los octavos de final de la Copa Argentina, tuvo un imprevisto este martes en las primeras horas de la tarde, apenas inició el viaje rumbo a Salta, sede del partido contra la Lepra en el estadio Padre Martearena.

A la 13.30 Atlético Tucumán inició el viaje desde el complejo José Salmoiraghi de la entidad, pero a la media hora el colectivo que trasladaba al plantel tuvo un problema y quedó detenido en la ruta, según informó el diario La Gaceta de Tucumán.

El mismo medio informó que la avería, según explicó uno de los mecánicos que acudió en auxilio, se debió a la rotura de la manguera de agua.

La espera del plantel de Atlético Tucumán

Por este motivo se tuvo que reemplazar el colectivo y jugadores y cuerpo técnico debieron aguardar 45 minutos hasta el cambio de la unidad.

Según publicó La Gaceta, pese a la demora, el plantel no alteró su buen estado de ánimo. Y se tomó con humor lo sucedido. "Por algo pasan las cosas, vamos a seguir enfocados en mañana”, dijo uno de los integrantes de la delegación.

>> Leer más: Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Solucionado el problema, Atlético Tucumán reinició el viaje rumbo a Salta, donde se espera que mañana haya alrededor de 10 mil hinchas del Decano.

Por su parte, Newell's voló en un chárter esta tarde desde Rosario hasta Salta para el encuentro de este miércoles, a las 19.30. Quedará concentrado en un hotel de esa ciudad y una vez concluido el partido emprenderá el regreso de inmediato a Rosario, también en avión.

Entre las novedades del plantel de Cristian Fabbiani está la convocatoria de Juan Manuel García. El centrodelantero estaba marginado del plantel de primera hasta hace unos pocos días, pero volvió a ser considerado debido a la baja de Darío Benedetto por una nueva lesión muscular.

Los futbolistas rojinegros celebran la victoria de 2018 frente a Atlético Tucumán en cancha de Temperley. 

Newell's ante Atlético Tucumán, el rival derrotado en su mejor actuación en la Copa Argentina

Ariel Penel será el árbitro en Salta, donde Newells enfrentará al Atlético tucumano.

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Estadio Martearena. Newells tiene en foco la Copa Argentina e intentará seguir siendo protagonista del torneo.

Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por la Copa Argentina

Ariel Holan introdujo cambios de futbolistas y de esquema, pero no mejoró el funcionamiento de Central.

Central rompió el doble cinco y cambió nombres, pero el fútbol sigue sin aparecer

