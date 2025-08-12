Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

POLICIALES
Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES
Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
Ovación
El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
Información General
El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Política
La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"
Policiales
El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido
Policiales
Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros
Policiales
Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"
Economía
Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía
Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía
Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía
Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Motores
Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Zoom
Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Información General
Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General
La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Política
Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo