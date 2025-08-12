La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

La Lepra chocará ante el Decano en la ciudad de Salta, por los octavos de final. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

12 de agosto 2025 · 10:35hs
Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's se enfrenta a Atlético Tucumán en el estadio Padre Martearena de Salta por los octavos de final de la Copa Argentina. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Decano de este miércoles por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Atlético Tucumán

El partido de los octavos de final entre Newell's y Atlético Tucumán se disputará este miércoles 13 de agosto a las 19.30 en el estadio Padre Martearena de Salta. El árbitro principal será Ariel Penel, mientras que Diego Bonfá y José Castelli se presentan como asistentes de línea. El cuarto juez designado es Federico Benítez.

Dónde ver Newell's vs. Atlético Tucumán

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Decano será a través de TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Banega Newells Atletico tucuman
El último enfrentamiento entre ambos fue triunfo de Newell's 2-1 en Tucumán.

El último enfrentamiento entre ambos fue triunfo de Newell's 2-1 en Tucumán.

>> Leer más: Newell's, ante un rival al que derrotó para alcanzar su mejor actuación en la Copa Argentina

Posibles formaciones de Newell's y Atlético Tucumán

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Gonzalo Maroni, Ever Banega, Luca Regiardo, David Sotelo, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: El entrenador Lucas Pusineri no dio indicios del once titular del Decano.

