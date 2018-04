Puppo: "Antes no pasaba o no me enteraba"

Jugó en Morning Star, en Newell's, Argentinos y Unión. Pero también trabajó como entrenador de inferiores en el club del Parque Independencia, en Lanús y en Irapuato, de México. Se trata de Roberto Puppo, quien supo declarar que descubrió a Gabriel Batistuta, dirigió a René Houseman y a Diego Maradona y lo vio jugar a Leo Messi en la novena rojinegra. Remarca que está retirado "hace tiempo" de toda esa vida, pero cuando se le pregunta qué le provoca escuchar las denuncias por abusos en el fútbol infantil remarca: "Todo lo que se escucha parece muy serio y muy grave, pero debe ser analizado por gente adecuada y por la Justicia, a mí nunca me tocó vivir algo así ni por las tapas, en mi época había problemas futbolísticos, no de esta índole, o yo no me enteraba".