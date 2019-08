Joaquín Torres estaba relegado en Newell’s y desde ayer es jugador de Volos de Grecia. Pasó a préstamo, sin cargo ni opción de compra, hasta el 30 de junio de 2020. “Es una buena oportunidad de jugar en el fútbol europeo”, declaró a Ovación el mediocampista de 22 años.

“La liga de Grecia no es de las más conocidas, pero puede ser una vidriera importante para mí. Es una posibilidad que surgió y decidí venir a jugármela acá”, manifestó.

Torres se reencontrará en Volos, recién ascendido a primera, con Brian Sarmiento. Tendrá también de compañeros a los argentinos Augusto Max, Franco Ferrari y Fernando Joao. “Ellos me harán un poco más fácil la estadía”, dijo.

Desde el debut en la primera de Newell’s en 2015, disputó 49 partidos, con 4 goles. No jugaba desde marzo. “Mi paso por Newell’s tuvo momentos muy lindos y otros no tanto. Quizás me tocó irme no de la forma que soñaba. Me quedo con las veces que jugué y las que hice goles. Esos momentos, con la camiseta que usé desde los 12 años, fueron algo muy lindo”, aseguró.