PSM Fútbol buscará dar el batacazo en Rafaela para seguir con vida en el Regional Amateur

PSM Fútbol visita a Ben Hur, este domingo a las 20 con la premisa de dar vuelta la historia y clasificar a la final de la Región Litoral Sur

24 de enero 2026 · 21:05hs
PSM Fútbol. El equipo de Puerto General San Martín buscará dar la historia para llegar a la final de la Región Litoral Sur. 

PSM Fútbol buscará dar el batacazo en Rafaela para llegar a la final en la Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur. Los puertenses visitarán a Ben Hur este domingo a las 20. En la primera semifinal, el León dirigido por Carlos Trullet se alzó con el triunfo por 2 a 1 en su visita a Puerto San Martín.

El verdinegro dirigido por Damián Pennesi buscará dar un salto de calidad y revertir el 2 a 1 en la ida para seguir con la ilusión de llegar a la final de la Región Litoral Sur.

La segunda semifinal se disputará en el estadio Néstor Zenklusen de Rafaela con la cuaterna arbitral de la Liga de Resistencia (Chaco) conformada por Guillermo González, árbitro principal, secundado por Damián Amarilla, Claudio Casco y Rodrigo López.

El entrenador de PSM Fútbol realizaría cambios con respecto al equipo que perdió en la ida por 2 a 1 ante el León en el estadio 4 de junio.

El ganador jugará contra santafesinos o entrerrianos

Por su parte, el ganador de la llave entre Ben Hur y PSM Fútbol enfrentará a la llave que está compuesta por San Justino de Santa Fe ante Juventud Unida de Gualeguaychú. En la ida, los entrerrianos se quedaron con el triunfo por 1 a 0.

“Por suerte pude atajar un penal que sirvió para que clasifiquemos y para desatar la alegría de todo el grupo”, contó Guido Sodini. 

Guido Sodini: "Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso", dijo el arquero de PSM Fútbol

PSM Fútbol. Los verdinegros enfrentarán a Ben Hur de Rafaela, el próximo domingo en su estadio.   

PSM Fútbol jugará el domingo ante Ben Hur el partido de ida de la semifinal del Regional Amateur

Alexis Soto será titular en Central ante Belgrano.

Central confirmado con una sorpresa: los primeros once de Almirón para el debut ante Belgrano

Nicolás Barros Schelotto tuvo su esperado debut goleador con la camiseta de Gimnasia y fue desde un gol olímpico. Igual al de Di María en Central.

El gol olímpico del hijo del Mellizo que fue un calco del grito de Di María ante Boca

