El autor del gol de Newell's ante Talleres no disimuló su tristeza por la derrota y por un error personal

Walter Núñez marcó el descuento para los rojinegros sobre el final del partido. Dijo que el equipo fue a buscar el empate, pese a estar con uno menos

24 de enero 2026 · 18:01hs
Walter Núñez

Walter Núñez, el día que lo presentaron en Newell's. Destacó que el equipo fue a buscar el resultado pese a jugar con uno menos.

Fue uno de los primeros que llegó a este nuevo Newell's 2026, con buenas referencias provenientes del fútbol uruguayo donde mostró sus condiciones a pleno en el Montevideo Torque y que le permitió ser observado por Roberto Sensini y analizado por la gerencia de fútbol para este campeonato.

Así desembarcó Walter Nuñez, el delantero que convirtió el primer gol oficial de la Lepra en esta nueva Liga.

"Estoy muy feliz por el gol, pero triste por la derrota. Además, pierdo la pelota en la jugada previa al segundo gol de Talleres y me queda esa fea sensación", reflexionó después del partido el delantero que logró el descuento y poner al rojinegro, por lo menos los últimos minutos, en partido.

Walter Núñez: "Se nos escapó"

Para el ex Ferro Carril Oeste, Newell's había hecho un buen trabajo, hasta que el gol de Ronaldo Martinez trastocó todo: "La verdad es que veníamos haciendo muy bien las cosas, estábamos realizando en líneas generales un buen trabajo y que se nos escape así, de esta manera, es muy triste", dijo.

"Con un jugador menos se hace todo mucho más difícil, pero así y todo, fuimos a buscar el empate hasta lo último y lamentablemente no se dio" se lamentó el mediapunta, consciente que la roja que vio Bruno Cabrera, recortó muchas de las chances de poder traerse algo de Córdoba a Rosario.

"El grupo es realmente muy bueno, me adapté rápidamente", indicó, resaltando que no tuvo dificultades en acomodarse al plantel, teniendo en cuenta que, en algunas oportunidades, los futbolistas que regresan de una liga sudamericana tienen en su vuelta al fútbol argentino.

"Fuimos para adelante"

Más allá de la derrota, que es dura sobre todo porque es la primera del torneo y en el debut, Nuñez saca algo positivo de la visita al Mario Alberto Kempes: "Me quedo con que el equipo fue para adelante hasta el final e intentamos buscar una victoria que no se dio".

Por último, quien convirtió el primer gol del Apertura para Newell's en este 2026, subrayó las diferencias importantes que ve con respecto al fútbol uruguayo. "Claramente el fútbol argentino es mucho más intenso, me costó un poco, pero esto recién arranca y tendré que adaptarme al ritmo de acá" confesó, optimista de lo que se viene a futuro.

