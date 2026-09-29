Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y mantuvo un encuentro con los clubes

El titular de la Confederación Argentina de Básquetbol, Sergio Gatti, estuvo en Rosario, donde compartió una jornada de trabajo con los dirigentes

Sergio Gatti, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, y Marcelo Turcato, de la Federación de Santa Fe.

El presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), Sergio Gatti, visitó la sede de la Asociación Rosarina de Básquetbol, donde mantuvo un encuentro con dirigentes de la entidad y representantes de clubes de la ciudad que participan en competencias organizadas por CAB.

La visita formó parte de una recorrida institucional que Gatti pretende continuar por distintos puntos del país con la intención de acercar la conducción de la Confederación a las asociaciones y clubes y generar un contacto más directo con quienes sostienen la actividad cotidiana.

En Rosario, el presidente de CAB dialogó con dirigentes de instituciones que intervienen tanto en la Liga Federal de mayores como en distintas Ligas Federales Formativas. El encuentro permitió repasar diferentes aspectos vinculados con la participación de los clubes en esas competencias y plantear inquietudes relacionadas con cuestiones administrativas, arbitraje, formación y organización entre otros temas.

Vínculo con los clubes de básquet

Más allá de los temas puntuales, uno de los aspectos centrales de la jornada fue la posibilidad de generar un espacio de diálogo directo entre la Confederación y los clubes. Gatti se mostró satisfecho con esta primera experiencia y consideró que este tipo de reuniones puede convertirse en una herramienta importante para conocer de primera mano las necesidades de las instituciones y mantener un vínculo más cercano.

Desde los clubes también hubo una valoración positiva del encuentro, que permitió realizar consultas, intercambiar opiniones y obtener respuestas sobre distintos temas. La intención es que este canal de comunicación pueda mantenerse abierto y que encuentros de estas características vuelvan a repetirse.

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Clubes rosarinos

Durante la charla, el presidente de CAB reconoció especialmente el aporte de los clubes rosarinos y de la provincia de Santa Fe a las competencias nacionales, tanto en mayores como en categorías formativas.

“Queremos realizar un reconocimiento al trabajo de la Rosarina en particular y de Santa Fe en general”, señaló Gatti, quien destacó además la importante presencia de instituciones de la región en los torneos organizados a nivel nacional.

Otro de los puntos resaltados fue la predisposición que históricamente han tenido los clubes de Rosario para recibir actividades de las selecciones argentinas. Concentraciones, entrenamientos y diferentes eventos de los seleccionados femeninos y masculinos encontraron en distintas oportunidades a las instituciones de la ciudad abiertas a colaborar y poner a disposición sus instalaciones.

Gatti valoró especialmente ese acompañamiento, entendiendo que este tipo de actividades permite acercar las selecciones al interior del país y dar mayor visibilidad al trabajo que realiza la Confederación.

La jornada dejó un saldo positivo para la Asociación Rosarina y sus clubes, con un diálogo abierto y el compromiso de mantener un contacto más cercano con CAB ante situaciones que requieran acompañamiento, gestiones o colaboración desde la entidad nacional.

Reconocimiento del Concejo Municipal a 100 años de historia

El Concejo Municipal de Rosario homenajeó a la Asociación Rosarina de Básquetbol (Arob) con motivo de la celebración de sus 100 años de vida institucional.

El reconocimiento se llevó a cabo el jueves 10 de septiembre en la sede de la Arob, en una jornada que puso en valor un siglo de trabajo, crecimiento y compromiso con el básquet de Rosario y la región. Estuvo presente la concejala Carolina Labayru, el presidente de la Asociación Rosarina de Básquetbol, Miguel Tudino; el presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Turcato; el secretario de la Arob Marcelo Piccoli y el tesorero de la Arob, Ricardo Bottura, quienes acompañaron este momento tan significativo para la institución.

Una distinción que reconoce la enorme trayectoria de la Asociación y su aporte permanente al desarrollo del básquet rosarino a lo largo de cien años.