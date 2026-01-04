La Capital | Ovación | Newell's

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

La dirigencia suma dividendos con las ventas de exjugadores a equipos del mundo: Aníbal Moreno, Tomás Jacob, Juan Pablo Freytes y la posible de Mateo Silvetti

Hernán Cabrera

4 de enero 2026 · 06:10hs
Aníbal Moreno se incorporó a River y Newell’s debe embolsar cerca de 750 mil dólares.

En la conferencia de prensa del último martes, el nuevo presidente rojinegro Ignacio Boero y el tesorero Camilo Cristiá marcaron los detalles de una situación económica grave en Newell's, con poco dinero por cobrar por delante y un panorama oscuro en lo que se viene.

En medio de este contexto poco alentador para la nueva dirigencia, tres ventas en el mercado de pases mundial de exfutbolistas que vistieron la camiseta de Newell”s le dan una bocanada de aire puro en un libro de pases que no pinta de buenas ventas tras un año futbolístico para el olvido.

La primera negociación que se cerró a favor del rojinegro fue la de Aníbal Moreno. El exvolante de la Lepra y de la Academia de Avellaneda fue contratado por River Plate, después de un muy buen paso por el fútbol brasileño vistiendo los colores del Palmeiras.

El conjunto millonario pagó por el catamarqueño 7 millones de dólares, por lo cual la Lepra, ejecutando la cláusula de mecanismos de solidaridad que se cobra por el paso de los futbolistas por las inferiores del club, embolsará alrededor de 350 mil dólares.

Tomás Jacob, de Necaxa a Atlanta United

Otro de los futbolistas que le dieron una alegría a las arcas leprosas es Tomás Jacob. El volante ex-Lepra que militaba en el Necaxa de México, fue adquirido por Atlanta United, equipo que milita en la Major League Soccer y que dirige técnicamente Gerardo Martino.

image - 2026-01-03T190953.442
Tomás Jacob jugó en Necaxa. Su pase a Atlanta United le dejará 520 mil dólares a Newell’s.

A diferencia de la forma en la que ingresará dinero por Moreno, Newell’s se quedó con un 20 por ciento de plusvalía de Jacob, por arriba de los 2.4 millones de dólares. La transacción entre mexicanos y estadounidenses se realizó por 5 millones de dólares, esto quiere decir que a la tesorería del Parque le ingresarán cerca de 520 mil dólares.

>> Leer más: Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Hay otros casos que pueden darle más dólares a la Lepra, ya que hay dos exfutbolistas que también están en medio de negociaciones que le pueden dar mayores dividendos. Estos son el defensor Juan Pablo Freytes y el delantero Mateo Silvetti.

Juan Freytes, probable rumbo a Bologna

Quien está a detalles de que se realice el traspaso es el zaguero del Fluminense. Freytes se encuentra muy cerca de ser jugador del Bologna italiano. Más allá que el equipo brasileño rechazó la primera oferta, la diferencia es menor a un millón de dólares y hay expectativas para que se resuelva pronto.

image - 2026-01-03T191141.615
Juan Pablo Freytes juega en Fluminense y lo busca Bologna.

La cifra que se hablaba era de entre 6 y 8 millones de dólares para el traspaso del conjunto brasileño al italiano. A la Lepra solo le queda, como con Aníbal Moreno, el mecanismo de solidaridad por cobrar, esto sería alrededor del 5 por ciento del monto final.

Mateo Silvetti es buscado por Fiorentina

Por último, otro que está siendo sondeado aunque aparece como la negociación más difícil, es Silvetti.

image - 2026-01-03T191246.897
Mateo Silvetti está en Inter Miami y es pretendido por Fiorentina.

El delantero de Inter Miami es pretendido por la Fiorentina, pero el equipo que lidera Messi no estaría decidido a negociarlo en este libro de pases.

