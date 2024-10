Primera Nacional: cómo quedaron definidos los cruces en el apasionante ascenso

Los cruces del Reducido

(2° Zona A) San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8° Zona B)

(3° Zona A) Quilmes vs. Defensores de Belgrano (7° Zona B)

(4° Zona A) All Boys vs. Colón (6° Zona B)

(5° Zona B) San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy (5° Zona A)

(4° Zona B) Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes BA vs (6° Zona A)

(3° Zona B) Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba (7° Zona A)

(2° Zona B) Deportivo Madryn vs. San Miguel (8° Zona A)

Formato del Reducido

Los primeros siete de cada zona, sin contar los punteros, se clasificaron al Reducido, que empareja en octavos de final a 2° vs 8°, 3° vs. 7°, 4° vs. 6° y 5° vs. 5°, todos duelos a partidos único, siendo local y contando con ventaja deportiva aquellos mejor ubicados.