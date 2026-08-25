Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

El equipo de Alvear enfrenta a Muñiz, a las 15, en el encuentro reprogramado de la fecha 22 por la muerte de Jorge Messi por la Primera C

Primera C. El equipo de la familia Messi recibe a Muñiz con la necesidad de volver al triunfo y para afirmarse por un lugar en el Reducido.

Barajar y dar de nuevo es la consigna del plantel de Leones FC para afrontar el choque ante Muñiz , a partir de las 15, en el predio Jorge Bernardo Griffa . El encuentro corresponde a la fecha 22 de la Primera C y fue postergado por el fallecimiento de Jorge Messi (papá de Lionel).

El equipo de la familia Messi llega golpeado por la derrota que sufrió el pasado sábado en su visita ante Cañuelas (1-0), en un trámite muy parejo. Pero a diez del final, en un desacople defensivo, se quedó con las manos vacías.

Pese a la derrota, el elenco de Alvear continúa en zona de Reducido, le restan jugar 8 partidos y esta tarde tiene una inmejorable chance para volver al triunfo y recuperar terreno en la Zona B.

Los dirigidos por Alejandro Ojeda, el técnico interino tras la salida de Franco Ferlazzo, sumaron 34 unidades, están en la séptima colocación y el último que está logrando clasificar al Reducido final por el segundo ascenso a la Primera B. Un punto abajo acechan Yupanqui y Central Córdoba con 33.

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Muñiz llega muy golpeado

El rival de esta tarde llega con dos derrotas consecutivas (Juventud Unida (1-0) y General Lamadrid (2-0), último en la Zona B con 22 unidades y el peor equipo de la categoría junto a Argentino (21).

En el encuentro de la primera rueda disputado en el Ricardo Puga, el equipo de la familia Messi se alzó con el triunfo por 2 a 1 con los goles de Cristian Bonesso y Denis Rodríguez. Iván Malmoria anotó el descuento para los rojos.

El once de Alejandro Ojeda

Para este partido no serán de la partida Mario Senra y Adrián Collera. El posible once íría con: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Gonzalo Gómez y Galo Bernardini, Juan Ignacio Vieyra, Marcos Benítez, Denis Rodríguez y Alejo Fernández; Cristian Bonesso y Gonzalo González.

Entre sábado y lunes se jugará la fecha 26

Al torneo de la Primera C le restan 7 fechas para concluir la etapa clasificatoria y los tres equipos de ascenso pelean por diferentes realidades. Con este panorama, se conoció el programa de la fecha 26 que se jugará entre el sábado y el lunes.

El primero en salir a escena será Leones FC, ante Atlas el sábado a las 15, en el predio Griffa. El equipo de la familia Messi disputará dos cotejos en 5 días en Newell’s y tiene una buena chance para aprovechar la localía y sumar 6 puntos.

Argentino y Central Córdoba

El segundo turno será para Argentino que enfrentará a Centro Español, el domingo a las 15 en barrio Sarmiento en un cotejo clave en la lucha por salir del fondo de la Zona A. El Albo se ubica en la última colocación con 21 puntos.

Por su parte, el lunes a las 15 estará jugando Central Córdoba ante Fénix en la cancha de Almagro. Los charrúas están obligados a volver a sumar de a tres para ingresar al Reducido.