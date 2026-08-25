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Primera C: Leones FC derrotó a Muñiz en un partido clave para clasificar al Reducido

En el partido reprogramado de la fecha 23, el equipo de la familia Messi le ganó al Rayo Rojo (2-1), con los tantos de Gustavo Britos y Denis Rodríguez

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

25 de agosto 2026 · 17:12hs
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Primera C. Leones empata ante Muñiz en el predio Bernardo Griffa en el marco de la 22ª fecha en la Primera C .

Primera C. Leones empata ante Muñiz en el predio Bernardo Griffa en el marco de la 22ª fecha en la Primera C .

Leones FC derrotó a Muñiz, con los goles Gustavo Britos y Denis Rodríguez, en el encuentro reprogramado de la fecha 23 en la Primera C y con este resultado, el equipo de la familia Messi quedó en el tercer lugar con 37 puntos en la zona B y en zona de clasificación. El cotejo había sido fue postergado por el fallecimiento de Jorge Messi.

Por segunda vez consecutiva, Leones se presentaba de local en la instalaciones de Newell's, la anterior fue ante Cambaceres donde ganó por 2 a 0 y ahí cortó una racha negativa sin ganar en la segunda rueda del presente torneo de la C.

Leones FC salió en busca del triunfo

Con la necesidad de volver a la victoria, tras la derrota del sábado ante Cañuelas por 1 a 0, el equipo dirigido por Alejandro Ojeda (DT interino), salió decidido desde el primer minuto en busca de los tres puntos.

El primer tiempo fue un monólogo del dueño de casa que contó con ocho situaciones para irse al descanso con un resultado abultado, pero chocó con las atajadas del Agustín Di Biasi.

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Gustavo Britos anotó la apertura

Pero a los 17' llegó la apertura con el tanto de Gustavo Britos, quién aprovechó un desacople defensivo de Muñiz y con certero remate estampó el 1 a 0 merecido.

Por su parte la visita recién a los 34' se acercó al arco de Lucas Alegre con el remate de Facundo Berón, que salió al lado del palo derecho. En el final de la etapa, Cristian Bonesso y Denis Rodríguez contaron con dos chances para aumentar pero el golero de Muñiz se quedó con los remates.

Muñiz sorprendió en el arranque del complemento

En el amanecer del complemento, llegó la igualdad de Muñiz a los 52' por intermedio de Dylan Albornoz, quién aprovechó un desacople defensivo de Leones, capitalizó el regalo y con un tiro preciso estampó el 1 a 1.

En la primera contra, sobre los 66', en una buena jugada colectiva, Denis Rodríguez con un soberbio remate marcó el 2 a 1 para el equipo de la familia de Messi.

Leones fue por más

Con el resultado a su favor, el equipo dirigido por Alejandro Ojeda jugó tranquilo, manejó el trámite y a los 75', armó una gran jugada colectiva y en la puntada final, Britos remató esquinado y otra vez el golero visitante se quedó con el remate en dos tiempos.

Muñiz se lanzó al ataque en busca de la igualdad y contó con dos chances inmejorables para anotar, pero chocó con las atajadas de Lucas Alegre.

Leones FC lo ganó en forma merecida

En el final, Leones FC se aferró al resultado y con el silbato final de Alejandro Porticella se quedó con tres puntos importantes para seguir en la lucha por clasificar entre los 7 equipos que disputarán el reducido final por el segundo ascenso a la Primera B. El próximo lunes volverá a jugar en Newell's por la fecha 26 ante Atlas.

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