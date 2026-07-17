Primera C: Argentino viaja a Tapiales para visitar a Yupanqui por la fecha 20

Los salaítos con un presente para olvido buscarán salir del fondo de la Zona A, vienen de perder ante Alem en la última presentación en la Primera C

Primera C. El colombiano Manuel Correa es pieza fundamental en el once del Salaíto, que visita a Yupanqui este viernes a partir 15.

Con un presente complicado en lo futbolístico. Argentino viaja a Tapiales para enfrentar a Yupanqui a partir de las 15, en el marco de la 20ª fecha de la Zona A en la Primera C y con el arbitraje de Manuel Prieto. Los dirigidos por Leonardo Acoglanis no pueden levantar cabeza.

En las últimas cuatro presentaciones solo sumaron un punto, Cambaceres (1-1) en el Olaeta y cayeron en tres ocasiones afuera de Barrio Sarmiento: Sacachispas (1-0), Juventud Unida (3-0) y Leandro N. Alem (2-0).

Ambos equipos llegan con diferentes realidades, el Trapero se ubica en la cuarta posición con 27 unidades y en zona de Reducido. Por su parte los albos, llega con crisis futbolística importante donde la institución debió cambiar el cuerpo técnico pero los resultados no aparecen.

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El Salaíto suma 16 puntos y se encuentra en la misma línea que Deportivo Paraguayo y J.J. Urquiza, sacando ventaja solo por la diferencia de goles en la lucha por no descender.

Argentino en la cuerda floja

Sí hoy finalizará el certamen, el Albo se estaría salvado y no jugaría el desempate con el último de la Zona B, hoy sería Fénix y el perdedor perderá por una temporada la afiliación.

Al término del campeonato de la Primera C, aquel equipo que resulte ganador del encuentro por la definición de la suspensión de afiliación, disputará un enfrentamiento con el representante del Torneo Promocional Amateur.

Restan 13 fechas

El panorama de Argentino es complicado cuando restan 13 jornadas y ante el Trapero necesita comenzar a sumar de a tres para mirar el futuro de otra manera.

Con respecto al equipo, no será de la partida el defensor Bruno Cabrera expulsado ante Alem. El once sería con: Olivera; Valles, Celes, Avalos y Bartalini; Cisneros, Correa, Andrada y Guiñazú; Orejuela y Rubarth.