La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: Argentino viaja a Tapiales para visitar a Yupanqui por la fecha 20

Los salaítos con un presente para olvido buscarán salir del fondo de la Zona A, vienen de perder ante Alem en la última presentación en la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de julio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C. El colombiano Manuel Correa es pieza fundamental en el once del Salaíto

Primera C. El colombiano Manuel Correa es pieza fundamental en el once del Salaíto, que visita a Yupanqui este  viernes a partir 15.   

Con un presente complicado en lo futbolístico. Argentino viaja a Tapiales para enfrentar a Yupanqui a partir de las 15, en el marco de la 20ª fecha de la Zona A en la Primera C y con el arbitraje de Manuel Prieto. Los dirigidos por Leonardo Acoglanis no pueden levantar cabeza.

En las últimas cuatro presentaciones solo sumaron un punto, Cambaceres (1-1) en el Olaeta y cayeron en tres ocasiones afuera de Barrio Sarmiento: Sacachispas (1-0), Juventud Unida (3-0) y Leandro N. Alem (2-0).

Con diferentes realidades

Ambos equipos llegan con diferentes realidades, el Trapero se ubica en la cuarta posición con 27 unidades y en zona de Reducido. Por su parte los albos, llega con crisis futbolística importante donde la institución debió cambiar el cuerpo técnico pero los resultados no aparecen.

>> Leer más: Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

El Salaíto suma 16 puntos y se encuentra en la misma línea que Deportivo Paraguayo y J.J. Urquiza, sacando ventaja solo por la diferencia de goles en la lucha por no descender.

Argentino en la cuerda floja

Sí hoy finalizará el certamen, el Albo se estaría salvado y no jugaría el desempate con el último de la Zona B, hoy sería Fénix y el perdedor perderá por una temporada la afiliación.

Al término del campeonato de la Primera C, aquel equipo que resulte ganador del encuentro por la definición de la suspensión de afiliación, disputará un enfrentamiento con el representante del Torneo Promocional Amateur.

Restan 13 fechas

El panorama de Argentino es complicado cuando restan 13 jornadas y ante el Trapero necesita comenzar a sumar de a tres para mirar el futuro de otra manera.

Con respecto al equipo, no será de la partida el defensor Bruno Cabrera expulsado ante Alem. El once sería con: Olivera; Valles, Celes, Avalos y Bartalini; Cisneros, Correa, Andrada y Guiñazú; Orejuela y Rubarth.

Noticias relacionadas
Primera C. Argentino perdió ante Leandro N. Alem en General Rodríguez, en el marco de la 19ª fecha de la Zona A.   

Primera C: Argentino perdió ante Alem y sigue en el fondo de la tabla

Primera C.  Thiago Bartalini se transformó en pieza fundamental del equipo Salaíto. Argentino visita a Leandro N. Alem a partir de las 15.

Primera C: Argentino visita a Alem en General Rodríguez en busca de los tres puntos

Franco Fernández lucha contra la defensa de Atlas, en un partido muy disputado. El Charrúa por ahora no logra imponerse.

El Charrúa no levanta cabeza: perdió con Atlas en el Gabino Sosa y sigue afuera del reducido

Primera C. El Matador urgido por un triunfo, enfrenta a Atlas en barrio Tablada. 

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Lo último

El fin de semana de Franco Colapinto en Spa Francorchams empezó con preocupación

El fin de semana de Franco Colapinto en Spa Francorchams empezó con preocupación

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el país: ya cayó granizo en el Amba

Alerta por tormentas y fuertes vientos en todo el país: ya cayó granizo en el Amba

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

A tres marcas que desembarcaron en pocos metros se suma ahora un bar de fichines y, próximamente, una hamburguesería. Todos los detalles

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha
Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes
La Ciudad

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas
Policiales

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

Final del Mundial 2026: quiénes son las candidatas para cantar el Himno Nacional Argentino

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

Ovación
Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Primera C: Argentino viaja a Tapiales para visitar a Yupanqui por la fecha 20

Primera C: Argentino viaja a Tapiales para visitar a Yupanqui por la fecha 20

Policiales
Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente
Policiales

Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

La Ciudad
Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha
La Ciudad

Nuevas aperturas gastronómicas reactivan una cuadra vacía de Pichincha

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años por una promesa

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Viernes bajo alerta amarilla en Rosario: anuncian probables tormentas fuertes

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva
Salud

Aumentan en EEUU los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina
La Región

Los bomberos santafesinos que combatían incendios mientras jugaba argentina

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, las Falklands sí
Política

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, las Falklands sí"

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas
Ovación

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores argentinos
Ovación

Cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores argentinos

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina
Ovación

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas
Policiales

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico
La Región

Se cayó por la escalera mientras jugaba Argentina y está en estado crítico

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía
Policiales

Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una policía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances
Economía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de Entre Cuerdas y Letras
La Ciudad

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de "Entre Cuerdas y Letras"

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final
Política

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro, 17 de ellos en Rosario
La Ciudad

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro, 17 de ellos en Rosario

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar
Mundial 2026

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa
La Región

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva
Policiales

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos