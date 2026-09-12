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Primera C: Leones FC se presenta en Tapiales ante Lugano en busca de asegurar un lugar en el Reducido

El equipo dirigido por Alejandro Ojeda, tercero en la Zona B, quiere seguir escalando para clasificarse entre los siete primeroS en Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

12 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Primera C. El delantero Cristian Bonesso se transformó en una pieza clave en el once de Leones que esta tarde enfrentará a Lugano.

Gentileza: Prensa Leones FC

Primera C. El delantero Cristian Bonesso se transformó en una pieza clave en el once de Leones que esta tarde enfrentará a Lugano.

Leones FC va por más en el torneo de la Primera C. El equipo de la familia Messi se presenta en Tapiales para enfrentar a Lugano a partir de las 15, en el marco de la 28ª fecha de la Zona B. Los dirigidos por Alejandro Ojeda buscarán los tres puntos para quedar bien posicionados y clasificarse entre los siete primeros al Reducido final por el segundo ascenso a la Primera B.

En el primer año en los torneos de AFA, Leones FC viene realizando una aceptable campaña: los números y resultados están a la vista. A cinco fechas de finalizar la etapa clasificatoria, el elenco de Alvear se transformó en la sensación de la cuarta categoría, se ubica en la tercera posición de la Zona B con 43 unidades y busca un lugar en el Reducido.

Llega con dos victorias al hilo

Llega a este compromiso con dos victorias consecutivas, ante Atlas y Yupanqui, en ambos casos por 1 a 0 con goles de Gustavos Britos y Cristian Bonesso, figura del equipo.

>>Leer más: Las razones por las que Central tiene que entrar en sintonía en los próximos dos partidos

Viaja a Tapiales

Con un semblante por las nubes, el equipo de Alvear tendrá un difícil compromiso en Tapiales ante Lugano, en el encuentro interzonal. El Naranja viene cumpliendo una destacada campaña y se ubica segundo con 43 unidades, detrás de Sacachispas (46).

Tras la salida de Franco Ferlazzo, la dirigencia convocó a Ojeda, técnico que venía trabajando en las inferiores. Disputó 5 partidos, ganó en 4 ocasiones y perdió ante Cañuelas.

El once de Leones FC

El once sería con: Alegre; Gómez, Zapata, Giménez y Bernardini; Segovia, Tanneur, Collera y Denis Rodríguez; Bonesso y Britos. Guido Mascheroni será el árbitro del encuentro.

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