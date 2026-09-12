La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: Leones FC se trajo un buen punto desde Tapiales y quedó cerca de clasificar al Reducido

El elenco de Alvear hizo un aceptable encuentro y empató ante Lugano sin goles, en el marco de la 28ª fecha. Quedó tercero en la Zona B de la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

12 de septiembre 2026 · 17:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C. Leones FC empató sin goles ante Lugano

Gentiilza: Prensa Leones FC

Primera C. Leones FC empató sin goles ante Lugano, en Tapiales, en el marco de la fecha 28.

Leones FC igualó ante Lugano en Tapiales sin goles y dio un paso fundamental para clasificar entre los siete primeros de la Zona B , en el marco de la 28ª fecha en Primera C. El trámite en líneas generales fue muy parejo, los dos equipos crearon situaciones pero los arqueros fueron figuras. Con este resultado, el elenco de Alvear quedó tercero cuando restan disputarse 4 jornadas.

Ambos equipos llegaban muy bien

En Tapiales se enfrentan dos equipos que vienen realizando buenas campañas. El Naranja se ubica segundo con 43 unidades en la Zona A y a tres puntos de Sacachispas, líder con 46.

Por su parte Leones FC con Alejandro Ojeda (DT interino), llegaba en alza a este encuentro con dos victorias al hilo y con la premisa de sacar un buen resultado para continuar en los puestos de vanguardia de la Zona B.

>>Leer más: Las razones por las que Central tiene que entrar en sintonía en los próximos dos partidos

Los arqueros fueron figuras

El complemento siguió como la misma sintonía de la etapa inicial. Los dos equipos buscaron el gol pero choraron con las atajadas de los arqueros Nazareno Gatas y Lucas Alegre.

A los 47', el local pudo abrir el marcador cuando Gabriel Urruchúa quedó solo ante Alegre pero su remate salió desviado. Sobre los 57', la visita llegó con peligro con el remate de Denis Rodríguez y el golero Gatas en gran reacción mandó el balón al córner.

La igualdad le cayó muy bien a los dos equipos

Con el correr los minutos, el trámite se disputó en el mediocampo, bajaron la intensidad y se conformaron con la igualdad que le cayó muy bien a los dos equipos que luchan por clasificar al Reducido final.

Leones FC se trajo un buen punto desde Tapiales ante Lugano, quedó tercero con 44 unidades en la Zona B y cuatro fechas de finalizar la etapa clasificatoria, sueña estar entre los primeros siete clubes que lucharán por el segundo ascenso a la Primera B 2027.

Formaciones

Lugano 0: Nazareno Gatas; José Montiel, Matías Gelpi, Nicolás Campa, Tomás Cagliari; Juan Cruz Julián, Celso Báez, Rodrigo Soria, Pablo Herrera; Ángel Gómez y Gabriel Urruchúa.

Leones FC 0: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Gonzalo Gómez y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Denis Rodríguez y Adrián Collera; Cristian Bonesso y Gustavo Britos.

Noticias relacionadas
Primera C: Los charrúas quieren seguir de racha ante El Porvenir, esta tarde en barrio Tablada. 

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

Primera C. Leones FC derrotó a Yupanqui y Lionel Messi tuvo su homenaje. La parcialidad del Trapero se hizo presente con una hermosa bandera para el capitán de la selección.   

Primera C: Leones FC derrotó a Yupanqui de visitante y Leo Messi tuvo su homenaje

Primera C. Central Córdoba  y Argentino se enfrentarán, el domingo 13 de septiembre, a las 15 en el Gabino Sosa

Primera C: el clásico entre Central Córdoba y Argentino se jugará el domingo 13 en el Gabino Sosa

Axel Werner tiene chances de atajar en Central ante Tigre.

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Ver comentarios

Las más leídas

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

En vivo: Newells erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas

Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas

Newells y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Newell's y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Lo último

En vivo: comenzó la ceremonia de apertura con artistas emergentes

En vivo: comenzó la ceremonia de apertura con artistas emergentes

Bullrich, preocupada por la velocidad de la recuperación económica

Bullrich, preocupada por la "velocidad" de la recuperación económica

Primera C: Leones FC se trajo un buen punto desde Tapiales y quedó cerca de clasificar al Reducido

Primera C: Leones FC se trajo un buen punto desde Tapiales y quedó cerca de clasificar al Reducido

Detienen a un piloto sospechado de liderar una banda que traficaba droga entre Alvear y San Nicolás

Tiene 29 años y fue arrestado en la provincia de Buenos Aires, pero escondía la droga en la localidad a minutos de Rosario, donde también se halló un hidroavión presuntamente utilizado en la estructura logística. Otras siete personas quedaron involucradas
Detienen a un piloto sospechado de liderar una banda que traficaba droga entre Alvear y San Nicolás
Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto
La Ciudad

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe
Policiales

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un desastre potencial
Política

Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

En vivo: Newells erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el merecido empate en el final

Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas

Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas

Newells y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Newell's y un empate que suma y lo anima a más para soñar con los playoffs

Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newells

Un jugador de Vélez terminó internado en terapia intensiva tras el empate con Newell's

Ovación
Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Almirón analiza cambiar al arquero en Central y un referente no concentra

Di María es uno de los mejores de nuestra liga, pero no le voy a poner marca personal

"Di María es uno de los mejores de nuestra liga, pero no le voy a poner marca personal"

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Un ex-Central ventiló una interna en un club grande del interior y lo echaron

Policiales
El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Ciudad
Cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento
La Ciudad

Cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

Choque insólito: fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas

Adiós a la Librería Técnica: cerró el comercio de referencia para estudiantes universitarios y escuelas

Rosario está lista para aprovechar al máximo la presencia de visitantes

Rosario está lista para aprovechar al máximo la presencia de visitantes

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer
Información General

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a desaparecer durante 48 horas
Tecnología

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a "desaparecer durante 48 horas"

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas
El Mundo

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes
La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR convocó a más de 40 mil estudiantes

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada
Policiales

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel
Policiales

Fran Riquelme fue imputado por manejar una banda narco desde la cárcel

Para brindar: el liso santafesino ahora es patrimonio cultural
La Región

Para brindar: el liso santafesino ahora es patrimonio cultural

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi
La Región

La ciudad de Santa Fe bautiza un tramo de su costanera como Lionel Messi

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal
La Ciudad

El Niño: cómo es el protocolo para sostener las clases ante un temporal

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez