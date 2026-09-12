Primera C: Leones FC se trajo un buen punto desde Tapiales y quedó cerca de clasificar al Reducido

El elenco de Alvear hizo un aceptable encuentro y empató ante Lugano sin goles, en el marco de la 28ª fecha. Quedó tercero en la Zona B de la Primera C

Primera C. Leones FC empató sin goles ante Lugano, en Tapiales, en el marco de la fecha 28.

Leones FC igualó ante Lugano en Tapiales sin goles y dio un paso fundamental para clasificar entre los siete primeros de la Zona B , en el marco de la 28ª fecha en Primera C . El trámite en líneas generales fue muy parejo, los dos equipos crearon situaciones pero los arqueros fueron figuras. Con este resultado, el elenco de Alvear quedó tercero cuando restan disputarse 4 jornadas.

En Tapiales se enfrentan dos equipos que vienen realizando buenas campañas. El Naranja se ubica segundo con 43 unidades en la Zona A y a tres puntos de Sacachispas, líder con 46.

Por su parte Leones FC con Alejandro Ojeda (DT interino), llegaba en alza a este encuentro con dos victorias al hilo y con la premisa de sacar un buen resultado para continuar en los puestos de vanguardia de la Zona B.

Los arqueros fueron figuras

El complemento siguió como la misma sintonía de la etapa inicial. Los dos equipos buscaron el gol pero choraron con las atajadas de los arqueros Nazareno Gatas y Lucas Alegre.

A los 47', el local pudo abrir el marcador cuando Gabriel Urruchúa quedó solo ante Alegre pero su remate salió desviado. Sobre los 57', la visita llegó con peligro con el remate de Denis Rodríguez y el golero Gatas en gran reacción mandó el balón al córner.

La igualdad le cayó muy bien a los dos equipos

Con el correr los minutos, el trámite se disputó en el mediocampo, bajaron la intensidad y se conformaron con la igualdad que le cayó muy bien a los dos equipos que luchan por clasificar al Reducido final.

Leones FC se trajo un buen punto desde Tapiales ante Lugano, quedó tercero con 44 unidades en la Zona B y cuatro fechas de finalizar la etapa clasificatoria, sueña estar entre los primeros siete clubes que lucharán por el segundo ascenso a la Primera B 2027.

Formaciones

Lugano 0: Nazareno Gatas; José Montiel, Matías Gelpi, Nicolás Campa, Tomás Cagliari; Juan Cruz Julián, Celso Báez, Rodrigo Soria, Pablo Herrera; Ángel Gómez y Gabriel Urruchúa.

Leones FC 0: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Gonzalo Gómez y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Denis Rodríguez y Adrián Collera; Cristian Bonesso y Gustavo Britos.