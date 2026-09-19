Kicillof se mostró dispuesto a participar en la carrera presidencial

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tuvo lugar en el partido de Avellaneda, y llamó a construir “una historia nueva, distinta y mejor”.
Sin confirmar su candidatura, el gobernador de Buenos Aires anunció una recorrida por todo el país
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tuvo lugar en el partido de Avellaneda, y llamó a construir “una historia nueva, distinta y mejor”.
El encuentro, que contó con representantes de más de diez provincias, comenzó cerca del mediodía con mesas de debate sobre economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo. “Organizar la esperanza”, fue el lema elegido para una convocatoria que buscó mostrar al mandatario provincial como una opción nacional en las elecciones de 2027.
Kicillof no habló explícitamente de su candidatura, pero dio pistas sobre su rol de cara al armado para el año próximo. “Vamos a recorrer toda la Patria y a unir a las provincias en un proyecto común, porque una alternativa primero se piensa, se construye, se organiza, se planifica y, después, se lleva adelante”, enfatizó.
“Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de la Argentina”, expresó.
Luego, Kicillof llamó a “recuperar el orgullo y la convicción” y señaló que el problema “no es la Argentina sino (el presidente) Javier Milei”, a la vez que indicó: “Hay que resistir, luchar y aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla”.
El plenario del MDF también se leyó como una demostración de fuerza de cara a la interna del Partido Justicialista (PJ) con La Cámpora.
Y Kicillof tuvo palabras en ese sentido. “Para que se entienda bien, después de tanta sospecha, era más simple: las nuevas canciones se componen colectivamente”, subrayó el conductor del MDF.
El gobernador convocó a reconstruir un “verdadero federalismo” en conjunto con las provincias, impulsado por infraestructura y oportunidades en todo el territorio, al tiempo que pidió a la dirigencia tener un “interés nacional”.
“El proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social”, sostuvo, para luego instar a construir una nueva mayoría “desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad”.
“No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y sus necesidades”, aseveró el mandatario bonaerense.
Por último, Kicillof afirmó: “No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente, lo tenemos que hacer entre todos”.
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