La Capital | Política | Kicillof

Kicillof se mostró dispuesto a participar en la carrera presidencial

Sin confirmar su candidatura, el gobernador de Buenos Aires anunció una recorrida por todo el país

19 de septiembre 2026 · 21:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
Axel Kicillof hizo una demostración de fuerza de cara a la interna peronista.

Axel Kicillof hizo una demostración de fuerza de cara a la interna peronista.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tuvo lugar en el partido de Avellaneda, y llamó a construir “una historia nueva, distinta y mejor”.

El encuentro, que contó con representantes de más de diez provincias, comenzó cerca del mediodía con mesas de debate sobre economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo. “Organizar la esperanza”, fue el lema elegido para una convocatoria que buscó mostrar al mandatario provincial como una opción nacional en las elecciones de 2027.

Kicillof no habló explícitamente de su candidatura, pero dio pistas sobre su rol de cara al armado para el año próximo. “Vamos a recorrer toda la Patria y a unir a las provincias en un proyecto común, porque una alternativa primero se piensa, se construye, se organiza, se planifica y, después, se lleva adelante”, enfatizó.

“Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de la Argentina”, expresó.

Luego, Kicillof llamó a “recuperar el orgullo y la convicción” y señaló que el problema “no es la Argentina sino (el presidente) Javier Milei, a la vez que indicó: “Hay que resistir, luchar y aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla”.

Mensaje de Kicillof al peronismo

El plenario del MDF también se leyó como una demostración de fuerza de cara a la interna del Partido Justicialista (PJ) con La Cámpora.

Y Kicillof tuvo palabras en ese sentido. “Para que se entienda bien, después de tanta sospecha, era más simple: las nuevas canciones se componen colectivamente”, subrayó el conductor del MDF.

El gobernador convocó a reconstruir un “verdadero federalismo” en conjunto con las provincias, impulsado por infraestructura y oportunidades en todo el territorio, al tiempo que pidió a la dirigencia tener un “interés nacional”.

“El proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social”, sostuvo, para luego instar a construir una nueva mayoría “desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad”.

“No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y sus necesidades”, aseveró el mandatario bonaerense.

Por último, Kicillof afirmó: “No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente, lo tenemos que hacer entre todos”.

Noticias relacionadas
Rosario marchó contra el ajuste de Milei y sus cómplices.

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Milei visitará Estados Unidos por 18ª vez desde que es presidente.

Milei va a EEUU: expone en la ONU y se reúne con empresarios y un rabino

El presidente Javier Milei.

Almas limpias de derecha extrema

El Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas.

Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Lo último

Juegos Suramericanos, día 7: los Giorgis volaron sobre el agua y se colgaron las preseas de plata y bronce

Juegos Suramericanos, día 7: los Giorgis volaron sobre el agua y se colgaron las preseas de plata y bronce

El Rojo le dio una mano y Newells se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

El Rojo le dio una mano y Newell's se metió en zona de playoffs antes de enfrentar a Platense

Kicillof se mostró dispuesto a participar en la carrera presidencial

Kicillof se mostró dispuesto a participar en la carrera presidencial

Juegos Suramericanos, día 7: los Giorgis volaron sobre el agua y se colgaron las preseas de plata y bronce

En el Lago Sur de la capital provincial Tobías y Francisco mostraron su nivel frente a los mejores exponentes de la región. Plata del voley con la rosarina Martina Bednarek

Juegos Suramericanos, día 7: los Giorgis volaron sobre el agua y se colgaron las preseas de plata y bronce

Por Pablo Mihal
El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general
Política

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Los empresarios de Idea quieren blindar las transformaciones del modelo económico
Economía

Los empresarios de Idea quieren blindar las "transformaciones" del modelo económico

Dos personas heridas fue el saldo de un incendio en una casa en Funes
La Región

Dos personas heridas fue el saldo de un incendio en una casa en Funes

La despedida de Messi: se confirmaron los precios de las entradas
Ovación

La despedida de Messi: se confirmaron los precios de las entradas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Ovación
Gran triunfo de Duendes ante el escolta en Paraná, para ser más líder que nunca en el Regional del Litoral
Ovación

Gran triunfo de Duendes ante el escolta en Paraná, para ser más líder que nunca en el Regional del Litoral

Gran triunfo de Duendes ante el escolta en Paraná, para ser más líder que nunca en el Regional del Litoral

Gran triunfo de Duendes ante el escolta en Paraná, para ser más líder que nunca en el Regional del Litoral

Primera C: Argentino salvó un punto en el final pero sigue muy complicado con el descenso

Primera C: Argentino salvó un punto en el final pero sigue muy complicado con el descenso

Argentina se puso fácil 2 a 0 y ya palpita el regreso a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis

Argentina se puso fácil 2 a 0 y ya palpita el regreso a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis

Policiales
Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos
Policiales

Detienen en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos menores rosarinos

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Crimen en la zona sur: asesinaron de un balazo a un chico de 14 años

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

La Ciudad
Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo
La ciudad

Se suspendió la actividad por el Día de las Infancias en el Autódromo

Cooperativas de inclusión: un camino posible y concreto de reinserción social en Rosario

Cooperativas de inclusión: un camino posible y concreto de reinserción social en Rosario

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario
La Ciudad

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Almas limpias de derecha extrema

Por Jorge Asís
Política

Almas limpias de derecha extrema

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: 15 años sin tener nada
La Región

El padre de Paula Perassi hizo una dura crítica en San Lorenzo: "15 años sin tener nada"

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026
Economía

La producción industrial de la provincia acumula una caída de 3,5% en 2026

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores
Agro

Alcaucil, una tradición productiva de Rosario que busca nuevos consumidores

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia
La Ciudad

Nuevas carreras en la UNR: lanzan la Licenciatura en Musicoterapia

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Emotivo reclamo de justicia por Camila, la rosarina víctima de femicidio en San Juan

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27
Agro

El escenario que se viene para la campaña agrícola 2026/27

Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU
Política

Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes
Ovación

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
La ciudad

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman
La Ciudad

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman

El presidente le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali
Política

El presidente le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali

Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario
La Ciudad

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa
La Ciudad

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand
Zoom

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand