Kicillof se mostró dispuesto a participar en la carrera presidencial

Sin confirmar su candidatura, el gobernador de Buenos Aires anunció una recorrida por todo el país

Axel Kicillof hizo una demostración de fuerza de cara a la interna peronista.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , cerró este sábado el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tuvo lugar en el partido de Avellaneda, y llamó a construir “una historia nueva, distinta y mejor” .

El encuentro, que contó con representantes de más de diez provincias, comenzó cerca del mediodía con mesas de debate sobre economía, salud, educación, políticas sociales y trabajo. “Organizar la esperanza”, fue el lema elegido para una convocatoria que buscó mostrar al mandatario provincial como una opción nacional en las elecciones de 2027 .

Kicillof no habló explícitamente de su candidatura, pero dio pistas sobre su rol de cara al armado para el año próximo. “ Vamos a recorrer toda la Patria y a unir a las provincias en un proyecto común , porque una alternativa primero se piensa, se construye, se organiza, se planifica y, después, se lleva adelante”, enfatizó.

“Nos mueve una convicción: no hay solución provincial para la tragedia nacional. Por eso hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores . No me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de la Argentina”, expresó.

Muchas gracias a todos y todas por venir a este encuentro federal del @MOVIMIENTODAF . Por venir de todas las provincias de la Argentina a participar, a debatir, a imaginar colectivamente otro futuro y sobre todo, a empezar a construirlo. Se respira algo nuevo, algo que está… pic.twitter.com/O8q1DeHpZA

Luego, Kicillof llamó a “recuperar el orgullo y la convicción” y señaló que el problema “no es la Argentina sino (el presidente) Javier Milei”, a la vez que indicó: “Hay que resistir, luchar y aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla”.

Mensaje de Kicillof al peronismo

El plenario del MDF también se leyó como una demostración de fuerza de cara a la interna del Partido Justicialista (PJ) con La Cámpora.

Y Kicillof tuvo palabras en ese sentido. “Para que se entienda bien, después de tanta sospecha, era más simple: las nuevas canciones se componen colectivamente”, subrayó el conductor del MDF.

El gobernador convocó a reconstruir un “verdadero federalismo” en conjunto con las provincias, impulsado por infraestructura y oportunidades en todo el territorio, al tiempo que pidió a la dirigencia tener un “interés nacional”.

“El proyecto debe ser de desarrollo, federal, productivo y con eje en la justicia social”, sostuvo, para luego instar a construir una nueva mayoría “desde abajo, a la luz del día y de cara a la sociedad”.

“No se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y sus necesidades”, aseveró el mandatario bonaerense.

Por último, Kicillof afirmó: “No vengo a invitarlos solamente a organizarnos para ganarle a Milei sino para empezar una historia nueva, distinta y mejor. Ese futuro no lo va a construir un dirigente, lo tenemos que hacer entre todos”.