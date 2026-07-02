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Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026: todo lo que hay que saber

Cristiano Ronaldo y Luka Modric protagonizarán uno de los partidos más esperados de la jornada, donde uno de los dos jugará su último partido en una Copa del Mundo

2 de julio 2026 · 12:28hs
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En uno de los duelos más atractivos de la jornada

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, se enfrentan Cristiano Ronaldo y Luka Modric

Portugal y Croacia animarán este jueves uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto, Canadá, y tendrá el foco puesto en el posible último enfrentamiento mundialista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre España y Austria, que también se jugará este jueves. El cruce de la próxima instancia está previsto para el 6 de julio en Dallas.

Portugal comenzó la Copa del Mundo como uno de los principales candidatos al título, aunque su rendimiento en la fase de grupos dejó algunas dudas.

El equipo dirigido por Roberto Martínez debutó con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, luego goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró el Grupo K con un empate sin goles frente a Colombia.

Ese último resultado le impidió terminar como líder de la zona, por lo que avanzó a los 16avos de final en el segundo puesto. Con Cristiano Ronaldo como referente, buscará mejorar su nivel para seguir en carrera y confirmar su candidatura al título.

Croacia también clasificó como segunda de su grupo, aunque terminó la fase inicial con mejores sensaciones. El seleccionado balcánico perdió 4-2 frente a Inglaterra en el debut, pero reaccionó con triunfos por 1-0 ante Panamá y 2-1 frente a Ghana, resultados que le aseguraron el pase a la fase eliminatoria.

Con Luka Modric como emblema, el conjunto croata intentará volver a meterse entre los mejores equipos del Mundial y eliminar a otro de los favoritos.

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Portugal vs. Croacia: hora, canal y posibles formaciones

Hora: 20 (hora argentina)

TV: Telefe, TyC Sports, DSports y Paramount+

Estadio: BMO Field de Toronto, Canadá

Árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Probables formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic; Nikola Vlašic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

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