Por qué Gonzalo Peillat decidió dejar a Los Leones y representar a Alemania

El campeón olímpico con el equipo del Chapa Retegui festejó efusivamente, pero la polémica no finalizó ahí, ya que una vez finalizado el encuentro habló con TyC Sports y dejó declaraciones que provocaron el fastidio de los hinchas. “Yo en el momento que representé a la Argentina lo hice de la mejor manera. Creo que una medalla olímpica poca gente en Argentina la consiguió. Hoy, que te digan las cosas que te dicen, me deja de pensar ‘qué buena decisión tomaste’ al final del día”, expresó.

Como si fuera poco, fue entrevistado por la periodista Sofía Martínez para TV Pública y agregó: “Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”.

Por qué Peillat renunció a Los Leones

Después de ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Peillat protagonizó una serie de desacuerdos con el exentrenador Carlos “Chapa” Retegui y la dirigencia de la Confederación Argentina de Hockey (CAH). Estos conflictos impactaron en la interna del plantel y provocaron discusiones que aún perduran entre los campeones olímpicos.

Su primera renuncia llegó al poco tiempo de la consagración, con fuertes cuestionamientos a la actitud del Chapa tras dejar su rol como DT tras el éxito en Río. Luego de unas pocas semana, Retegui regresó con doble función, como técnico y head coach de los dos seleccionados, lo que generó un mayor malestar entre los jugadores.

leones.jpg Gonzalo Peillat jugó para la Argentina hasta 2018, pero dos años después pasó a representar a Alemania.

“Dijo que no iba a continuar. No entendía cómo una persona nos podía decir en la cara al equipo campeón olímpico que no tenía más ganas de entrenarnos y después volver con doble cargo”, aseguró Peillat en una nota con ESPN Hockey.

En 2018, volvió tras la salida de Retegui y la llegada de Germán Orozco como nuevo entrenador, pero poco tiempo después se alejó nuevamente porque notó que venían “arrastrando lo mismo del proceso anterior” y que “cuando había que cambiar las cosas para que el hockey sea profesional” lo dejaron solo, por lo que despidió definitivamente de Los Leones.

La llegada de Peillat a Alemania

Un año más tarde, en 2019, le llegó la propuesta de la selección de Alemania para jugar en su equipo, ya que era una de las figuras del Manheim de dicho país. Durante varios meses, analizó la situación con su familia, hasta que en 2020 optó por nacionalizarse y competir para los germanos, camiseta que utiliza desde aquel tiempo hasta la actualidad.

Tras su llegada al conjunto teutón, se convirtió en uno de los estandartes gracias a su gran capacidad goleadora en los córners cortos, característica que también destacó con Los Leones en Río. Desde su llegada a Alemania, se consagró campeón del Mundial en 2023 y ahora disputará las semifinales en París 2024.