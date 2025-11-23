La Capital | Ovación | Newell's

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

El nuevo técnico de Newell's contará con jóvenes que quedaron expuestos a la pelea por no descender. Los más rendidores: Luca Regiardo, Facundo Guch y Valentino Acuña

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

23 de noviembre 2025 · 06:10hs
Facundo Guch se convirtió en titular de Newell's en el último tramo del torneo Clausura. 

Cada una de las agrupaciones políticas que se proponen asumir la conducción de Newell’s el 15 de diciembre manifestaron la necesidad de traer refuerzos y de no recargar de responsabilidades a los juveniles de club. Entienden, eso sí, que deben tener su espacio en el plantel para la temporada 2026.

Una docena de ellos jugaron durante el año. La mayoría pocos minutos. En el balance, los más requeridos y que mejor rindieron fueron Luca Regiardo, Facundo Guch y Valentino Acuña.

Todos los juveniles, desde los que jugaron seguido hasta los que lo hicieron poco, atravesaron una etapa de aprendizaje acelerado. Exigente por completo. A causa del riesgo que tuvo la Lepra de la pérdida de la categoría.

>> Leer más: El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

Fueron expuestos a una situación extrema. En ciertos casos, principalmente, obligados a ser el sostén del equipo. Con 18, 19 o 20 años. Un saturación emocional que los llevó al límite. Se manifestó a simple vista.

La emoción de Luca Regiardo

En los ojos brillosos de Luca Regiardo durante el contacto con la prensa, menos de una hora después de la victoria sobre Huracán que le evitó a Newell’s el descenso. En el gesto de Valentino Acuña, contra Racing, tumbado en el césped al final del partido, sintiéndose responsable por el gol de la derrota, pese a que ya no existía riesgo de mantenerse en primera.

Valentino Acuña le dio manejo a la mitad de cancha de Newell's.

Los candidatos a las elecciones del 14 de diciembre entienden que los juveniles no tienen que poner la cara y ser el sostén del conjunto rojinegro. Sí que acompañen. Si son desequilibrantes, importantes para el rendimiento del equipo, mejor todavía.

>> Leer más: El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

El entrenador elegido por la nueva comisión directiva se encontrará con futbolistas surgidos de las inferiores que terminaron siendo titulares y que, en mayor o menor medida, estuvieron a la altura de una situación tan compleja como la vivida: Luca Regiardo (19 años), el de mayor continuidad entre los once durante el año, Facundo Guch (18) y Valentino Acuña (19).

Los demás juveniles

Dispondrá de otros que sumaron minutos en primera, aunque por lo general pocos: Jeremías Gómez Mattar (17), Jerónimo Russo (20), Francico Scarpeccio (19), Giovani Chiaverano (20), Thiago Gigena (20), Pablo Altamirano (20), Alejo Navarro (19), Ignacio Liberato (17) y Andrew Pereira (18).

Francisco Scarpeccio (derecha), último juvenil que debutó. Melgarejo (izq.) aún no tuvo la chance.

Se aclara que solamente se menciona a los juveniles que contaron con la chance de jugar y que tienen hasta 20 años, por lo que no se incluye a Martín Luciano, cuyo contrato vence el 31 de diciembre, Lisandro Montenegro y David Sotelo, que se recupera de la fractura de tobillo, todos de 22.

De todos los jovenes anteriormente mencionados, Lucas Regiardo fue el que acumuló mayor experiencia. Jugó 23 partidos (19 de titular - 4 de suplente). Por momentos fue irregular, en una mitad de cancha en la que le faltó una mejor compañía. Pero mostró actitud y un crecimiento en el orden táctico con el paso de las presentaciones.

Luca Regiardo fue el que más veces jugó de volante de contención de Newell's en el año.

En el caso de Guch, fue responsable de darle otra vivacidad al ataque rojinegro en el último tramo del año. Extremo zurdo, gambeteador y autor de dos goles, participó en 12 partidos (5-7).

>> Leer más: Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Con respecto a la presencia de Acuña, le otorgó a Newell’s, también sobre el cierre de 2025, manejo y distribución. El zurdo mediocampista completó 13 encuentros (4-9), con un gol.

Este trío le permitió a la Lepra que en las 3 últimas fechas, más allá de que perdió en 2, el equipo adquiera una mayor dinámica y sea competitivo.

La mayoría no completó ni un tiempo

Exceptuado el delantero Chiaverano, recordado por la gran corrida para el gol de Guch contra Atlético Tucumán (2-0) pero al que le costó destacarse, quien disputó 14 partidos (3-11), los demás jugaron poco.

Entre ellos está el mediocampista ofensivo Gómez Mattar, con 6 partidos (124’), ninguno de titular. Es uno de los jugadores sobre lo que hay expectativas por su habilidad y personalidad.

Jerónimo Gómez Mattar maniobra frente a los jugadores de Belgrano.

Jerónimo Russo, con 4 encuentros (130’), uno desde el comienzo, forma parte de ese mismo grupo, junto a otros que no completaron ni siquiera 45’ adentro de una cancha, como el mediocampista Altamirano (2 partidos y 18’) y los delanteros Scarpeccio (2 y 11’) Gigena (2 y 19’), Liberato (1 y 25’), Navarro (1 y 5’) y Pereira (1 y 6’).

La reconstrucción futbolística de Newell’s que hoy es promesa electoral requerirá de algunos de todos estos juveniles.

