Debido a la gran cantidad de bombas de estruendo arrojadas por la parcialidad local, el árbitro Andrés Merlos decidió suspender el partido que jugaban en Santa Fe Colón y Vélez Sarsfield, en el marco de la vigésima segunda jornada de la Superliga.

Luego que cayeran tres bombas (una afuera de los límites del campo de juego), el juez del partido advirtió que a la próxima suspendía el mismo. Tras la cuarta explosión le puso punto final a un cotejo que estaban empatando en cero y que desde su mismo inicio resultó permanentemente interrumpido.

Tras la suspensión, Merlos dijo que "el jefe del operativo me dijo que no podía dar las garantías para seguir. Cuando se ponen en juego la vida de las personas es un límite que no se puede pasar".

merlos.jpg Télam



En tanto el subsecretario de Políticas Preventivas de la provincia, Fernando Peverengo, aseguró que el operativo de seguridad había sido normal y sorprendió al reclamar "un real sinceramiento de lo que está pasando en el fútbol santafesino, porque el Poder Ejecutivo se hace cargo, pero solos no vamos a poder".

"Actitudes como las de hoy enlutan lo que venía siendo un operativo normal", dijo el funcionario en diálogo con la prensa.

merlos11.jpg Télam



Peverengo pidió a los dirigentes d elos clubes un "sinceramiento" y pidió "ver bien qué es lo que viene pasando, cuáles son los protocolos que entregan los clubes, cuántos son y la metodología de entrega. Si no clarificamos, va a ser muy difícil".

Por su parte, el presidente de Colón, José Vignatti, criticó "la tibieza del operativo de seguridad" luego de que la parcialidad de su equipo arrojara bombas de estruendo sobre el campo de juego.

"Yo no soy especialista en seguridad, pero fueron muy tibias las medidas que se tomaron cuando empezaron a caer las bombas a la cancha", criticó el titular del club santafesino en TNT Sports.

salida.jpg Télam



"Yo le pido al gobierno nacional que se involucre más para defender al espectador y a la gente común, que con sacrificio paga su cuota social y viene a disfrutar del espectáculo", agregó.

Vignatti se mostró "sorprendido" por lo ocurrido y aseguró: "Hace casi 20 años que estoy en Colón y nunca transé con nadie. Nunca tuvimos un problema como este ni tampoco tengo contacto con la barra. La institución no se merece esto".