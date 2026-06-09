Camino a su centenario, la Casa Fracassi avanza hacia la restauración de su fachada

Estiman que en un mes y medio estarán terminados los trabajos en el emblemático inmueble ubicado en la esquina de San Luis y Corrientes

La emblemática esquina de San Luis y Corrientes, donde se alza la histórica Casa Fracassi , avanza en un ambicioso proceso de restauración integral de su fachada, con la mirada puesta en su centenario, que se celebrará en 2027 . Estiman que los trabajos en el edificio, que busca recuperar su brillo, estarán listos para mediados de julio.

Auténtica joya del patrimonio rosarino diseñada por el arquitecto Ángel Guido bajo los preceptos estéticos del estilo neocolonial americano, la Casa Fracassi representa una fusión cultural única que amalgama las raíces indígenas con la herencia europea .

"Ese estilo no se ve tanto en los departamentos de primer piso, sino que se ve más en el segundo piso, donde vivían mis abuelos y donde está la gran pintura de Alfredo Guido", dijo a La Capital Ana Fracassi. La obra de arte a la que hace alusión es el mural que Alfredo Guido —hermano de Ángel— pintó para la mansión del médico psiquiatra y profesor Teodoro Fracassi y su esposa Sara Avalle de Fracassi. En contacto con este medio, Ana Fracassi confirmó que los trabajos sobre la fachada estarán terminados "aproximadamente en un mes y medio".

La residencia comenzó a construirse en 1925 y la obra estuvo cargo del arquitecto Ángel Guido, creador del Monumento Nacional a la Bandera. En el sitio web de la Casa Fracassi se destaca que en su búsqueda de valores americanos, Guido rescata elementos de las culturas indígena y española mediante un lenguaje estilístico dentro de lo arquitectónico. Ana apunta que detrás de esta gente muy joven y entusiasta —con intelectuales, pintores, arquitectos y escultores— estaba el escritor Ricardo Rojas, autor entre otros del libro Eurindia. La casa del matrimonio Fracassi estuvo terminada en 1927.

En cada edición del Open House la Casa Fracassi es uno de los edificios de la ciudad que suele concertar mayor atención, con recorridos guiados por sus diferentes habitaciones. Para los que quieran conocer el espacio, las próximas visitas serán los viernes 12 y 26 de junio próximos en dos turnos: a las 16 y a las 19. Se trata de un recorrido “por la historia, el arte y los secretos de la Casa Fracassi”, anticipan sobre esta experiencia “para disfrutar del patrimonio, la memoria y la belleza en pleno corazón de Rosario”. El ingreso es por la escalera de calle San Luis 1384, 2º piso. Los cupos son limitados y para anotarse hay que reservar lugar al WhatsApp 341-7244321.

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La restauración de la Casa Fracassi

Cuando arrancaron los trabajos en septiembre pasado, la restauradora María Eugenia Prece, de la empresa Almapiedra SRL, destacó a este diario que las tareas sobre la fachada gris de la Casa Fracassi se rigen por un estricto criterio de mínima intervención y máxima conservación, a fin de no alterar la esencia de la estructura original.

La restauración comenzó con una limpieza profunda mediante un sistema de hidrovapor, proceso esencial para remover las impurezas acumuladas durante décadas sin dañar los materiales. Como etapa final y más innovadora, se aplicarán productos de nanotecnología importados de España, los cuales ofrecen una protección invisible pero altamente efectiva contra el paso del tiempo y las inclemencias climáticas.

Más allá de la limpieza estética, la obra aborda problemas estructurales críticos como la consolidación de ornamentos y la reparación de grietas en la fachada, los techos y el característico torreón del edificio, sectores que presentaban filtraciones de agua. Este esfuerzo representa un desafío significativo para la familia Fracassi, ya que el costo total de la restauración es asumido de forma privada. Los herederos cuentan con la colaboración de los propietarios de El Palacio de la Oportunidad, el popular comercio polirrubro que ocupa la planta baja del inmueble.

Ana Fracassi recuerda que la vivienda fue concebida originalmente con una funcionalidad mixta, destinando la planta baja a locales comerciales y los pisos superiores a residencias familiares y departamentos de alquiler. Con la finalización de estas obras de puesta en valor, la familia espera que la casa grande pueda abrirse a la comunidad en 2027. "La idea para el centenario —anticipa— es hacer un evento grande en la plaza, libre y gratuito, y abrir la casa a la ciudad para visitas guiadas".