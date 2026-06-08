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Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Integraba la lista de prófugos más buscados y fue detenido este lunes en Buenos Aires. El gobierno consideró la captura como "un objetivo prioritario"

8 de junio 2026 · 14:38hs
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Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

La detención de Plin Acosta implica un avance en la investigación judicial que explora los vínculos de miembros de la barra brava de Rosario Central con distintas organizaciones criminales. El joven recientemente aprehendido tiene relación con la banda Los Menores y con el recluso Francisco "Fran" Riquelme, condenado a fines de mayo a la pena de prisión perpetua.

El nombre de Plin Acosta ingresó a la lista de prófugos más buscados por la provincia de Santa Fe en octubre pasado, pocos meses después de que la Fiscalía solicitara su captura. En la investigación a Los Menores lo identificaron como uno de los barra más cercanos a Lautaro "Laucha" Ghiselli, que antes de quedar preso fue mandamás del paravalanchas luego del asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte.

>> Leer más: Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores

Este lunes, tras darse a conocer la detención de Acosta, el gobierno provincial dio una conferencia de prensa. Federico Angelini, secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, analizó la aprehensión como la captura de "uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas de seguridad provinciales".

Vínculos criminales y fusiles de asalto

Plin Acosta tiene 27 años y es oriundo de San José del Rincón. El fiscal Patricio Saldutti había solicitado su captura a mediados de 2025, luego de ser identificado como presunto miembro de la banda liderada por Fran Riquelme.

Armas
La PSA secuestró tres carabinas Colt M4 el 10 de junio de 2025 durante un allanamiento en Rodríguez al 1000.

La PSA secuestró tres carabinas Colt M4 el 10 de junio de 2025 durante un allanamiento en Rodríguez al 1000.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

En ese marco el 10 de junio de 2025 se había allanado un departamento de alquiler temporario en Rodríguez al 1034 que estaba siendo ocupado por Acosta, si bien no fue hallado en ese lugar. Allí la policía secuestró 13 millones de pesos, 3200 dólares y tres fusiles de asalto tipo M4 con cartuchos.

Por el momento esas armas de alto poder de fuego fueron atribuidas a la organización de Riquelme. Sin embargo la investigación a Los Menores expone vínculos del líder criminal, mediante su hijo Ezequiel, con personas ligadas a la barra de Central. También hay registros de vínculos entre Riquelme y Lisandro "Limón" Contreras, líder de otra organización vinculada a Los Menores.

La barra de Central

En la causa de la Justicia provincial a la banda Los Menores, considerada una asociación ilícita liderada por el prófugo Matías Gazzani, hay varias fotos del paravalanchas canalla. En una de ella se lo ve a Plin Acosta junto a Laucha Ghiselli y a Alan "Pollo" Insaurralde.

PlinAcosta
Prófugos más buscados: cayó Plin, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores.

Prófugos más buscados: cayó Plin, ligado a la barra de Rosario Central y a Los Menores.

A Ghiselli le habían atribuido ser el sucesor de la barra tras el crimen de Pillín Bracamonte, cuya hipótesis principal es que lo mataron para que Los Menores se queden con los negocios que controlaba la pesada de Central. Una vez detenido fue imputado como miembro de la asociación ilícita.

>> Leer más: Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Pollo Insaurralde, prófugo de la Justicia, también es considerado integrante de la banda y de la barra. Un testigo de identidad reservada contó en la causa que en 2024, cuando se había intensificado una interna en la hinchada, Pillín le hizo llegar un mensaje a Matías Gazzani por medio del Pollo. "Si quieren venir acá que peleen, si me quieren sacar de acá que vengan y peleen conmigo que yo me la aguanto con cualquiera", le dijo Pillín para que traslade al jefe de la banda.

El gobierno sobre la captura de Plin Acosta

La detención se concretó durante la madrugada de este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la salida de un local bailable, en un operativo encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de la Policía Federal y la Policía de Buenos Aires. “Quiso escapar, pero el operativo había sido planificado contemplando esa posibilidad. Se tomaron todas las precauciones necesarias y se logró reducirlo y detenerlo rápidamente”, explicó Angelini.

Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, explicó que la captura fue el resultado de tareas de inteligencia desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. “Se llegó a Acosta a partir de distintas acciones de análisis e investigación realizadas por el área de Inteligencia Criminal, en un trabajo articulado con la Fiscalía”, indicó.

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