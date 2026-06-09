Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas

El proyecto fue presentado en el Concejo y propone campañas de concientización, asistencia legal y trabajo conjunto con el Imusa y protectoras

Un proyecto presentado en el Concejo de Rosario busca reforzar las políticas de prevención y concientización sobre el maltrato animal mediante campañas educativas, asistencia legal y protocolos de actuación ante situaciones de violencia contra mascotas.

La iniciativa fue presentada por la concejala Ana Laura Martínez en la comisión de Ecología y Ambiente y propone articular acciones con el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y organizaciones dedicadas a la protección de los animales.

Según explicó la edila, el objetivo es fortalecer las herramientas existentes y ampliar las estrategias de prevención, más allá de las sanciones previstas por la legislación vigente.

El proyecto apunta a promover la tenencia responsable de mascotas, fomentar el cuidado animal y generar mayor empatía hacia los animales a través de campañas educativas y de sensibilización.

La propuesta contempla acciones de difusión destinadas a informar sobre los derechos de los animales, las responsabilidades de sus cuidadores y las formas de actuar ante situaciones de abandono o maltrato.

También prevé la elaboración de materiales de concientización y la realización de actividades que promuevan el respeto, la preservación y la sanidad animal.

Asistencia legal y protocolos de actuación

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la incorporación de herramientas de asesoramiento legal para quienes detecten casos de maltrato animal.

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Además, propone avanzar en la elaboración de protocolos de actuación que permitan intervenir de manera más eficiente ante denuncias o situaciones de violencia contra animales.

La intención es establecer procedimientos claros que faciliten la articulación entre organismos públicos, entidades de protección animal y vecinos que alerten sobre posibles casos.

Trabajo conjunto con el Imusa y organizaciones protectoras

La propuesta prevé un trabajo coordinado con el Imusa y con instituciones vinculadas a la protección animal que ya desarrollan tareas de rescate, atención y cuidado.

En ese marco, se contempla la posibilidad de celebrar convenios con entidades protectoras para ofrecer espacios de tránsito destinados a animales que deban ser resguardados temporalmente.

Desde el Concejo señalaron que muchas de estas organizaciones cumplen actualmente un rol clave en el acompañamiento de casos de abandono, maltrato y rescate de mascotas.

Fortalecer las herramientas existentes

Martínez remarcó que el proyecto no busca crear nuevas estructuras administrativas sino potenciar los recursos ya disponibles en la ciudad.

La concejala sostuvo que las sanciones previstas por la normativa vigente resultan importantes, pero consideró necesario avanzar también en políticas públicas orientadas a la educación, la prevención y la difusión.

En ese sentido, planteó que la protección animal requiere combinar medidas de control con acciones que promuevan cambios culturales y una mayor conciencia sobre el bienestar de las mascotas.