Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

El exjugador y entrenador de la Lepra, entre otros clubes, había sido designado como ayudante de campo en el fútbol femenino hace un año y ahora se mudó a Malvinas Argentinas

Un nuevo lugar, un nuevo desafío para Julio Alberto Zamora . A uno de los grandes ídolos de Newell's hace un tiempo que le abrieron la puerta de su "casa" ante la necesidad de trabajo, pero la última tarea que estaba desempeñando desde hace un año en Bella Vista no lo hacía sentir demasiado cómodo. Es por eso que las autoridades Leprosas le buscaron otro lugar y ahora comenzó a trabajar en la Escuela de Fútbol Infantil Malvinas Argentinas.

El Negro integraba un cuerpo técnico en el fútbol femenino como ayudante , pero no estaba del todo cómodo porque sentía que no era su lugar. Después de haber sido entrenador no sólo de Newell's sino de diversos equipos, aportar parte de su conocimiento es lo que buscaba en este momento que le toca atravesar después de los duros episodios de salud que vivió tiempo atrás.

Sin dudas que Newell's le tendió una mano y el exjugador busca ser útil. La meta es aportar lo que aprendió a lo largo de su carrera dentro del fútbol y entiende que este nuevo desafío en Malvinas como captador y/o también dando una mano en alguna categoría cuando sea necesario. "Lo más importante es Newell's", resaltó el Negro al iniciar el ciclo en el complejo, cuyo coordinador es Fabián Bonhof.

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Un lugar para serle útil al club

Si hay algo que en todo momento Zamora resaltó en diálogo con Ovación es que "quiero trabajar y ser de utilidad para Newell's. Quiero hacer algo que le sirva al club". Y en el último tiempo cumpliendo la función de ayudante no lo llenaba en su totalidad, sino que sentía que estaba en deuda precisamente con la institución que le está dando una mano en un presente difícil desde lo económico.

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Cabe recordar que el exjugador de la Lepra sufrió dos infartos cerebrales en la parte posterior de la cabeza cuando estaba dirigiendo en Bolivia en 2017 y estuvo en peligro su vida, pero logró salir de ese duro momento y recuperarse. Los costos médicos no fueron cubiertos por Real Potosí, club que estaba dirigiendo, y no sólo perdió sus ahorros sino que necesitó ayuda para cubrir todos los gastos.