Pasaron Los Pibes, y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Rosario Central 2, Sonder B 3 (25-17,23-25, 23-25, 25-19 y 12-15)
MVP y máximo anotador: Nicolás Brasseco (Rosario Central), 20 puntos.
Regatas 2, Citta 3 (19-25, 25-15, 20-25, 25-21 y 10-15).
MVP. Eugenio Brauchli (Regatas). Máximo anotador: Matías Russo (Citta), 20 puntos.
En la 6ta fecha, en tanto, los marcadores fueron:
Sonder A 3, Normal 3 B 0 (25-15, 25-19 y 25-16)
MVP y máximo anotador: Julián Perroud (Sonder) 14 puntos.
Náutico B 0, Regatas A 3 (18-25, 14-25 y 13-25)
MVP y máximo anotador. Eugenio Brauchli (Regatas) 15 puntos.
Citta 3, Sonder B 2 (25-17, 22-25, 25-20, 17-25 y 15-8).
MVP y máximo anotador: Juan Ignacio Avallone (Citta) 34 puntos.
Rosario Central 2, Cevils 3 (23-25, 18-25, 25-23, 25-23 y 9-15)
MVP. Benjamín Batista (Rosario Central). Máximo anotador: Jeremías Vignolo (Cevils) 22 puntos.
Normal 3 A 3, Náutico A 0 (25-16, 25-16 y 25-20)
MVP. Alejo Yoel Calvo (Normal 3). Máximo anotador: Tomás Bruzzo (Normal 3) 14 puntos.
Posiciones: 1. Sonder A, 2. Regatas A, 3. Normal 3, 4. Citta, 5. Sonder B, 6. Normal 3 B, 7. Rosario Central, 8. Náutico A, 9. Cevils y 10. Náutico B.
Rama masculina A2
Entresemana los equipos se fueron poniendo al día con el calendario. Así completando los partidos de la 7ª fecha los resultados fueron:
Atalaya 3, Normal 3 C 2 (23-25, 25-19, 18-25, 25-23 y 15-12)
MVP. Facundo Martínez (Atalaya).
Cevils B 3, Unión de Arroyo Seco 0 (25-15, 28-26 y 29-27)
MVP. Bruno Mariani (Unión Arroyo Seco)
Servando Bayo 3, Velocidad y Resistencia 0 (25-13, 25-18 y 25-23).
MVP. Marcelo Ripani (Servando Bayo).
En la 8va fecha, en tanto, se registraron los siguientes:
Provincial 3, Industrial Funes 1 (11-25, 25-23, 25-19 y 25-23)
MVP. Gabriel Urquiza (Provincial)
Citta B 2, Velocidad y Resistencia 3 (25-21, 22-25, 22-25, 25-12 y 18-20)
MVP. Alvaro Domínguez Miro (Citta).
Newell’s 3, Garibaldi 2 (21-25, 15-25, 25-23, 25-16 y 15-13)
MVP: Daren Morris (Newells)
Normal 3 C 3 San Telmo 0 (25-16, 25-21 y 25-20)
MVP. Lucas Conde (Normal 3)
Regatas B 3, Atalaya 2 (25-21, 25-21, 23-25, 25-27 y 15-12)
MVP. Gennaro Curatolo (Regatas)
Restan Servando Bayo v. Cevils B que juegan este martes y Unión Arroyo Seco v. Bancario que lo harán el lunes 22.
Posiciones: 1. Regatas B, 2. Normal 3 C, 3. Atalaya, 4. Garibaldi, 5. Velocidad y Resistencia, 6. Cevils, 7. San Telmo, 8. Citta, 9. Provincial, 10) Industrial Funes, 11. Newell’s, 12. Servando Bayo, 13. Unión Arroyo Seco y 14. Bancario.
Rama femenina A1
En el partido que dio la nota en la 5ta fecha, Provincial se impuso a GER A en la cancha que el mens sana tiene en calle Laprida por 2-3 con parciales de 19-25, 25-17, 22-25, 25-22 y 13-15. Sofía Calderón, autora de 18 puntos, fue elegida la MVP del encuentro. En el otro cotejo Normal 3 cayó ante Náutico 2-3 (25-11, 25-27, 25-21, 24-26 y 14-16). Valentina Simonin (Normal 3) anotó 29 puntos y fue la MVP del partido.
Por la 6ta fecha, los marcadores fueron:
Red Star 3, Normal 3 2 (25-21, 25-18, 21-25, 23-25 y 15-9)
MVP. Corina Pacini (Red Star). Máxima anotadora: Martina Franco (Red Star) 21 puntos.
Atalaya 0, Sonder A 3 (8-25, 13-25, 8-25).
MVP y máxima anotadora: Micaela Gallo (Sonder) 17 puntos.
GER A v. El Tala A se enfrentaban anoche al cierre de esta edición, mientras que Náutico A v. Regatas y Libertad v. Provincial jugarán este martes.
Posiciones: 1. Sonder A, 2. Náutico A, 3. Normal 3 A, 4. Regatas A, 5. Red Star, 6. El Tala A, 7. GER A, 8. Libertad, 9. Provincial y 10. Atalaya.
Rama femenina A2
La fecha 5 se completó el pasado jueves con la disputa de dos partidos:
Estudiantil A 3, Rowing 0 (25-16, 25-15 y 25-13)
MVP. Naomí Gallucci (Estudiantil)
Olimpia 3, GER B 0 (25-20, 25-14 y 25-23).
MVP. Martina Capiglioni (Olimpia).
El domingo, en tanto se jugó la Fecha 6 que arrojó los siguientes marcadores:
Sonder B 3, Estudiantil A 1 (25-20, 17-25, 25-20 y 25-10)
MVP. Diamela Godoy (Sonder)
Newell’s 0, Rowing 3 (12-25, 16-25 y 11-25).
MVP. Camila Romaldini Madera (Rowing)
Citta 3, Náutico B 0 (25-6, 25-13 y 25-23)
MVP. Valentina Roganovich (Citta)
El encuentro entre GER B y El Tala B se disputaba este lunes al cierre de esta edición.
Posiciones: 1. Citta, 2. Sonder B, 3. Olimpia, 4. Estudiantil, 5. Rosario Central, 6. El Tala B, 7. Rowing, 8. Náutico B, 9. GER B y 10. Newell’s.
Los Pibes, a Brasil
La Selección Argentina ya está en Brasil para disputar el primer week de la VNL en la ciudad de Brasilia desde este miércoles. Horacio Dileo anunció los 14 nombres para este inicio de competencia oficial.
Argentina trabajó con casi 20 jugadores durante las giras amistosos en Misiones, Buenos Aires y Rosario y definió los 14 nombres para el Week 1. Luego de este desafío en Brasil se sumarán Pablo Kukartsev y Agustín Loser.
Convocados – Week 1:
Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa, Tomás López, Ignacio Luengas, Fausto Díaz, Germán Gómez, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Macien y Franco Massimino.