Pasaron Los Pibes, y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Se disputó una nueva jornada de los torneos de vóley organizados por la AVR. Provincial dio la sorpresa en la rama femenina A1. Los Pibes viajaron a Brasil

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Diego Pellegrino, de Citta. El equipo de Villa Constitución es uno de los animadores del torneo de A1 masculino.

Si bien el partido de Los Pibes con Bulgaria se robó la atención del fin de semana (como era de suponer), la actividad doméstica, organizada por la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) continuó con su programación tanto en la rama masculina como en la femenina.

El resultado más sorpresivos que se dio en los últimos siete días fue la caída de GER en su cancha de calle Laprida ante Provincial por 3-2 en uno de los partidos adeudados de la 5ta fecha del torneo A1 de la rama femenina. En la rama masculina, en tanto, la A2 está al rojo vivo, mostrando partidos vibrantes entre los de arriba, muchos de ellos definidos en el tie breck.

Los marcadores de la última semana fueron los siguientes:

Entresemana se jugaron los restante partidos que completaron la 5ta fecha, que arrojaron los siguientes resultados:

Rosario Central 2, Sonder B 3 (25-17,23-25, 23-25, 25-19 y 12-15)

MVP y máximo anotador: Nicolás Brasseco (Rosario Central), 20 puntos.

Regatas 2, Citta 3 (19-25, 25-15, 20-25, 25-21 y 10-15).

MVP. Eugenio Brauchli (Regatas). Máximo anotador: Matías Russo (Citta), 20 puntos.

En la 6ta fecha, en tanto, los marcadores fueron:

Sonder A 3, Normal 3 B 0 (25-15, 25-19 y 25-16)

MVP y máximo anotador: Julián Perroud (Sonder) 14 puntos.

Náutico B 0, Regatas A 3 (18-25, 14-25 y 13-25)

MVP y máximo anotador. Eugenio Brauchli (Regatas) 15 puntos.

Citta 3, Sonder B 2 (25-17, 22-25, 25-20, 17-25 y 15-8).

MVP y máximo anotador: Juan Ignacio Avallone (Citta) 34 puntos.

Rosario Central 2, Cevils 3 (23-25, 18-25, 25-23, 25-23 y 9-15)

MVP. Benjamín Batista (Rosario Central). Máximo anotador: Jeremías Vignolo (Cevils) 22 puntos.

Normal 3 A 3, Náutico A 0 (25-16, 25-16 y 25-20)

MVP. Alejo Yoel Calvo (Normal 3). Máximo anotador: Tomás Bruzzo (Normal 3) 14 puntos.

Posiciones: 1. Sonder A, 2. Regatas A, 3. Normal 3, 4. Citta, 5. Sonder B, 6. Normal 3 B, 7. Rosario Central, 8. Náutico A, 9. Cevils y 10. Náutico B.

Rama masculina A2

Entresemana los equipos se fueron poniendo al día con el calendario. Así completando los partidos de la 7ª fecha los resultados fueron:

Atalaya 3, Normal 3 C 2 (23-25, 25-19, 18-25, 25-23 y 15-12)

MVP. Facundo Martínez (Atalaya).

Cevils B 3, Unión de Arroyo Seco 0 (25-15, 28-26 y 29-27)

MVP. Bruno Mariani (Unión Arroyo Seco)

Servando Bayo 3, Velocidad y Resistencia 0 (25-13, 25-18 y 25-23).

MVP. Marcelo Ripani (Servando Bayo).

En la 8va fecha, en tanto, se registraron los siguientes:

Provincial 3, Industrial Funes 1 (11-25, 25-23, 25-19 y 25-23)

MVP. Gabriel Urquiza (Provincial)

Citta B 2, Velocidad y Resistencia 3 (25-21, 22-25, 22-25, 25-12 y 18-20)

MVP. Alvaro Domínguez Miro (Citta).

Newell’s 3, Garibaldi 2 (21-25, 15-25, 25-23, 25-16 y 15-13)

MVP: Daren Morris (Newells)

Normal 3 C 3 San Telmo 0 (25-16, 25-21 y 25-20)

MVP. Lucas Conde (Normal 3)

Regatas B 3, Atalaya 2 (25-21, 25-21, 23-25, 25-27 y 15-12)

MVP. Gennaro Curatolo (Regatas)

Restan Servando Bayo v. Cevils B que juegan este martes y Unión Arroyo Seco v. Bancario que lo harán el lunes 22.

Posiciones: 1. Regatas B, 2. Normal 3 C, 3. Atalaya, 4. Garibaldi, 5. Velocidad y Resistencia, 6. Cevils, 7. San Telmo, 8. Citta, 9. Provincial, 10) Industrial Funes, 11. Newell’s, 12. Servando Bayo, 13. Unión Arroyo Seco y 14. Bancario.

Rama femenina A1

En el partido que dio la nota en la 5ta fecha, Provincial se impuso a GER A en la cancha que el mens sana tiene en calle Laprida por 2-3 con parciales de 19-25, 25-17, 22-25, 25-22 y 13-15. Sofía Calderón, autora de 18 puntos, fue elegida la MVP del encuentro. En el otro cotejo Normal 3 cayó ante Náutico 2-3 (25-11, 25-27, 25-21, 24-26 y 14-16). Valentina Simonin (Normal 3) anotó 29 puntos y fue la MVP del partido.

Por la 6ta fecha, los marcadores fueron:

Red Star 3, Normal 3 2 (25-21, 25-18, 21-25, 23-25 y 15-9)

MVP. Corina Pacini (Red Star). Máxima anotadora: Martina Franco (Red Star) 21 puntos.

Atalaya 0, Sonder A 3 (8-25, 13-25, 8-25).

MVP y máxima anotadora: Micaela Gallo (Sonder) 17 puntos.

GER A v. El Tala A se enfrentaban anoche al cierre de esta edición, mientras que Náutico A v. Regatas y Libertad v. Provincial jugarán este martes.

Posiciones: 1. Sonder A, 2. Náutico A, 3. Normal 3 A, 4. Regatas A, 5. Red Star, 6. El Tala A, 7. GER A, 8. Libertad, 9. Provincial y 10. Atalaya.

Rama femenina A2

La fecha 5 se completó el pasado jueves con la disputa de dos partidos:

Estudiantil A 3, Rowing 0 (25-16, 25-15 y 25-13)

MVP. Naomí Gallucci (Estudiantil)

Olimpia 3, GER B 0 (25-20, 25-14 y 25-23).

MVP. Martina Capiglioni (Olimpia).

El domingo, en tanto se jugó la Fecha 6 que arrojó los siguientes marcadores:

Sonder B 3, Estudiantil A 1 (25-20, 17-25, 25-20 y 25-10)

MVP. Diamela Godoy (Sonder)

Newell’s 0, Rowing 3 (12-25, 16-25 y 11-25).

MVP. Camila Romaldini Madera (Rowing)

Citta 3, Náutico B 0 (25-6, 25-13 y 25-23)

MVP. Valentina Roganovich (Citta)

El encuentro entre GER B y El Tala B se disputaba este lunes al cierre de esta edición.

Posiciones: 1. Citta, 2. Sonder B, 3. Olimpia, 4. Estudiantil, 5. Rosario Central, 6. El Tala B, 7. Rowing, 8. Náutico B, 9. GER B y 10. Newell’s.

Los Pibes, a Brasil

La Selección Argentina ya está en Brasil para disputar el primer week de la VNL en la ciudad de Brasilia desde este miércoles. Horacio Dileo anunció los 14 nombres para este inicio de competencia oficial.

Argentina trabajó con casi 20 jugadores durante las giras amistosos en Misiones, Buenos Aires y Rosario y definió los 14 nombres para el Week 1. Luego de este desafío en Brasil se sumarán Pablo Kukartsev y Agustín Loser.

Convocados – Week 1:

Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa, Tomás López, Ignacio Luengas, Fausto Díaz, Germán Gómez, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Macien y Franco Massimino.