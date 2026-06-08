Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se lanzó al agua para recuperarlo El turista saltó la valla, se arrojó al agua y recuperó su teléfono. Inmediatamente fue expulsado del Parque Nacional 8 de junio 2026 · 19:46hs

El turista se tiró al agua para recuperar su celular.

Un turista brasileño se arrojó al agua en las Cataratas del Iguazú para recuperar el celular que se le había caído. Tras el episodio, las autoridades del Parque Nacional lo interceptaron y expulsaron de la reserva natural.

El hecho sucedió en la pasarela que conduce a los saltos de agua, del lado de Brasil y quedó registrado por las cámaras de los turistas que recorrían el lugar. En los videos que circularon por redes sociales se ve cómo el hombre saltó la valla, bajó, recuperó su teléfono que segundos antes se le había caído y trepó la baranda para regresar al camino y continuar con la excursión.

Además, un grupo de gente que caminaba sobre la misma pasarela se aglomeró en el lugar para ayudar al hombre en su rescate. Finalmente bomberos civiles lo interceptaron y expulsaron de la reserva.

X2Twitter.com_UjCvotWF3vwawzWg_1324p Comunicado del Parque Nacional Iguazú Luego del hecho, el Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado en el que remarcó que está “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”. Sin embargo, no divulgó la identidad del visitante y se limitó a confirmar que se trata de un ciudadano brasileño.

>>Leer más: Caminar sobre el Glaciar Perito Moreno: cuánto cuesta y cómo es el minitrekking “Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”.