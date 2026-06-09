La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari y la familia realizará una ceremonia privada

Tal como lo expresó en vida, el cuerpo del cantante será reducido, pero antes lo despedirán entre su círculo íntimo en un cementerio de Buenos Aires

La Justica de Buenos Aires autorizó a la familia del Indio Solari a disponer de sus restos tras los últimos exámenes complementarios de autopsia . Con esta decisión, está todo dado para que el cuerpo de la leyenda del rock nacional sea cremado, tal como lo había expresado en vida .

Los forenses realizaron análisis toxicológicos y de vísceras sobre los restos de Carlos “Indio” Solari, que confirmaron los resultados de la autopsia preliminar: muerte por un ACV hemorrágico, sin ingesta de drogas o alcohol ni presencia de medicamentos en niveles tóxicos .

De esta manera, la Justicia autorizó este martes la cremación del cuerpo y la familia ahora puede respetar el pedido de Solari. Previamente, el círculo íntimo participará de una ceremonia íntima y privada que estará encabezada por la esposa del músico, Virginia Mones Ruiz, y el hijo de ambos, Bruno Solari.

Hasta entonces, el cuerpo del fundador de Los Redondos estaba en un cementerio bonaerense tras el masivo velatorio en el Polideportivo Gatica de Avellaneda. La decisión final fue del juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías Nº5 de Morón.

La Justicia aún debe cerrar el expediente tomando declaraciones a quienes estaban en la casa del Indio la madrugada del 5 de junio, el día de su muerte, y a quienes llegaron tras conocerse la noticia. Según Infobae, la cita será en los próximos días y en el listado habrá al menos cinco personas, entre su familia más cercana, trabajadores del lugar y otras personas.

La familia del Indio pidió "que su música no pare nunca más"

Tras el cierre de la despedida pública del Indio Solari, su familia difundió un emotivo mensaje de agradecimiento a los cientos de miles de fanáticos que participaron del velorio realizado en Avellaneda.

El texto fue publicado este lunes luego de que finalizara la ceremonia que, durante más de 18 horas, reunió a seguidores de todo el país para darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

"Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", expresaron.

La familia también agradeció tanto a quienes se acercaron al microestadio de Villa Domínico como a quienes acompañaron el duelo desde distintos lugares.

"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord", señalaron.

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Uno de los pasajes más conmovedores del comunicado recordó una frase del propio músico sobre las despedidas: "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida".

El mensaje concluye con una imagen vinculada a la música, una de las pasiones que marcó la vida y la obra de Solari: "Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Que su música no pare nunca más".